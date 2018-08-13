Суд по «делу профсоюзов»: судья взяла тайм-аут

В суде Советского района Минска 13 августа продолжилось рассмотрение уголовного дела главы Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика.

Фото правозащитный центр «Весна»

Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Процесс ведет судья Марина Федорова.

На судебном заседании в понедельник суд продолжил изучение вещественных доказательств: диски, флешки, на которых содержится различная информация о взносах, аренде и т.д., сообщает правозащитный центр «Весна».

Нашли приходы денежных средств от Федынича и Комлика на суммы более 1 млн рублей за 2011 г (это совсем небольшая на то время сумма).

– Взносы собирались почти вручную. Я был уполномоченным раз в месяц по чеку в «Белинвестбанке» снимать деньги на зарплату, – комментирует Федынич.

Прокурор Вадим Казей перечисляет чеки.

Защитник попросила прокомментировать «членские взносы».

– Часть денег снималась, и по ведомостям выплачивались взносы штатным работникам. Это все отображалось в бухгалтерской программе 1с. Этим занималась бухгалтерия.

Неожиданно судья Федорова объявила перерыв до 10 часов утра 15 августа.

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