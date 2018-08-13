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Жителя Курска приговорили к 3,5 годам колонии за публикацию аудиозаписей в соцсети
Дмитрия Мещерякова признали виновным по статьям о публичных призывах к терроризму и экстремизму.
Где и когда был вынесен приговор – неизвестно, сообщает Эхо Москвы.
В сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления СК говорится, что два года назад Мещеряков, когда ему еще не было 18 лет, опубликовал в соцсети ВКонтакте три аудиозаписи.
Следователи решили, что таким образом он побуждал вступать в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
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