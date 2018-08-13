Жителя Курска приговорили к 3,5 годам колонии за публикацию аудиозаписей в соцсети

Дмитрия Мещерякова признали виновным по статьям о публичных призывах к терроризму и экстремизму.

Где и когда был вынесен приговор – неизвестно, сообщает Эхо Москвы.

В сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления СК говорится, что два года назад Мещеряков, когда ему еще не было 18 лет, опубликовал в соцсети ВКонтакте три аудиозаписи.

Следователи решили, что таким образом он побуждал вступать в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».