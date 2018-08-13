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Общество
13.08.2018
Катерина Борисевич, TUT.BY
Белоруска об отдыхе в Затоке: «Пока мы спали с детьми, нас ограбили»

Жительница Витебска Ольга Старовойтенко признается: это был первый и последний раз, когда она поехала отдыхать в украинский поселок.

Женщина с подругой и детьми сняли комнату в двухэтажном доме, а когда уснули ночью — их ограбили. Прямо у изголовья кроватей белорусок лежали сумочки с документами и паспортами, которые воры бесшумно унесли.

— Какое счастье, что мы не проснулись, когда нас грабили! В номере в этот момент было двое детей, — Ольга начинает плакать, говорит, ей страшно представить, что могло бы произойти, если бы увидели воров.

Молодая мама Ольга Старовойтенко живет в Витебске, этим летом она вместе с 4-летней дочкой и подругой, у которой 10-летний ребенок, решила отдохнуть в украинской Затоке. Для нее это было первое путешествие на курорт, который в этом году так популярен среди белорусов. Компания поехала к морю на автомобиле.

— Нам говорили это тихий и спокойный городок, нет потока машин, вот нам и захотелось тишины. На одном из местных сайтов мы забронировали номер в двухэтажном доме, сутки в нем стоили 800 гривен (30 долларов. — Прим.TUT.BY). Жили на втором этаже рядом с комнатой хозяев, — рассказывает TUT.BY Ольга Старовойтенко. — Мы видели, что в Затоке отдыхает много белорусов, например, в нашем доме номера снимали минчане, люди из Гродненской области. А еще мы видели и другое: как с автомобилей белорусов скручивают номера и оставляют записку с расчетным номером, куда перечислить деньги, чтобы их вернуть. Это все делается внаглую. Белорусы, которые приехали отдыхать в Затоку, предупреждали нас: «Девчонки, воруют из номера деньги. Беспредел конкретный».

После этой беседы Ольга и ее подруга решили разложить деньги по разным сумкам и отделениям.

— Отчетливо помню вечер 3 августа. Перед тем как ложиться спать, мы еще раз проверили все документы, я еще посмеялась, что смогу на границе заправиться без проблем, на руках оставались белорусские деньги, — вспоминает Ольга Старовойтенко. — У изголовья поставила рядом с собой портфель, в нем находились мой паспорт, дочки, водительское удостоверение, банковские карты и 45 белорусских рублей. Доллары спрятала в чемодан в прокладки. Может, это смешно, зато точно безопасно. Портфель накрыла платьем, наверх положила пляжную шляпу и легла спать. Рядом с подругой находилась небольшая черная барсетка, в ней лежало около 80 долларов.

Ольга признается: когда они проснулись утром, сразу стало понятно, что в комнате побывал посторонний человек. Дверь была приоткрыта, шляпа лежала в другом месте, платье скомкано. Портфель и борсетка бесследно исчезли.

— Мы сразу сообщили хозяйке, но она сказала, мол, впервые столкнулась с таким. Обратились в местную полицию и остались под впечатлением. Для возвращения на родину нам нужно было предоставить в консульство справку из правоохранительных органов, нас посылали за 20 километров от Затоки, а там говорили: «Мы такое не выдаем». Полиция также рекомендовала подождать день-два, якобы воры сами объявятся и потребуют деньги. Лично нам помог консул Владимир Владимирович Чехлов, после его вмешательства нам быстро выдали нужную справку, — говорит Ольга. — Когда вернулись в Беларусь, готова была целовать землю. Я так рада, что уже дома! Первый и последний раз ездила в Затоку.

В посольстве Беларуси в Украине TUT.BY отметили, что «существенных изменений» в работе с туристами не произошло.

— По таким вопросам (как у Ольги Старовойтенко. — Прим. TUT.BY) консульская служба работает без выходных, она приехала в субботу, получила свидетельство на возвращение и успешно вернулась домой, — комментирует Владимир Чехлов, консул посольства Беларуси в Украине.

Чтобы избежать форс-мажорных обстоятельств, в посольстве напоминают, что туристы должны следовать простым правилам: деньги и документы хранить в разных местах, выезжать по маршруту на нескольких автомобилях, не ездить по дороге ночью, оставлять авто на охраняемой стоянке, останавливаться в гостинице и пользоваться сейфом.

— Хотел бы порекомендовать нашим гражданам, которые оказались в статусе потерпевших, быть последовательными в отстаивании своих прав. Вы вправе от местных правоохранительных органов получать такую же помощь, как и украинские граждане, — отмечает Владимир Чехлов.

В посольстве круглосуточно работает номер +38 050 406 23 30, по которому могут звонить белорусы, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации.

 
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