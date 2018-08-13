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13.08.2018
«Чем больше он говорил и учил — тем хуже жил народ. Нищета накрывала страну»

Борисовский предприниматель Виктор Горбачёв вспоминает, как рухнул клан Чаушеску, и рассуждает о том, почему спустя 29 лет народ Румынии снова вышел на площади.

«Шёл 25-й год его правления. Верил ли он в такой конец?»

«29 лет назад прошла революция в Румынии. Они его свергли. Постоянного лидера. Клан Чаушеску рухнул, — написал Виктор Горбачёв в Фейсбуке. — Народ по «достоинству» оценил итог его правления. Расстреляли. Без суда и следствия. Без проведения референдума. Без голосования в 99,9% — «ЗА». Не ждали подведения итогов голосования из ЦИК. Поставили жирную точку в истории строительства социализма. Казалось, что навсегда.

Во время правления Чаушеску румыны получали еду по карточкам и ходили в пустые магазины, каждый из которых украшал портрет вождя. Фото Patrick ROBERT / Getty Images

В 1965 году он взошёл на трон. И не сходил с него до последней капли крови. До пули у стены. До 1989 года. Шёл 25-й год его правления. Верил ли он в такой конец? Думал ли про это при жизни? Не знаю. Он не скажет. Но. Начинал он красиво: борьба с коррупцией, масштабное строительство по всей стране. Ему нравилось всё разрушать до основания — и возводить новое. Очень большое, объёмное. Он был одержим идеей величия. Мания масштабного. С годами входил во вкус.

Пока граждане страны затягивали пояса, Чаушеску мылся в золотой ванне, а его пес разъезжал по Бухаресту в сопровождении кортежа. Фото Vadim Ghirda / AP

Количество его личных дворцов и резиденций росло по всей стране как грибы. Народ нищал. А он устраивал всё больше и больше различных праздников по всей стране, митингов в свою поддержку, концертов. Он всё больше и больше говорил. Везде. Один говорил. А все покорно слушали. Он учил всех всему. Он всё знал: в спорте, в музыке, в строительстве, в культуре. И чем больше он говорил и учил — тем хуже жил народ. Нищета накрывала страну как тьма. На всех каналах ТВ и во всех СМИ — красота.

В стране росла смертность, особенно детская. А он строил для своих собак «собачарни» — лучше, чем жильё румын, тех, которые по конституции являются хозяевами в своей стране.

Во Дворце весны, где жил Чаушеску с женой Еленой, было 80 комнат. В 2016-м бывшую резиденцию открыли для посещения туристов. Фото Vadim Ghirda / AP

Он веселился. Множились спецслужбы. Для личной охраны и подавления возмущающихся. Тюрьмы заполнялись говорящими правду. Им затыкали и заливали рты. Наверное, он думал, что так будет всегда. До бесконечности. Однако народ поставил точку. Хотя? Спецслужбы в первые же дни выступления народа начали расстреливать и подавлять активность. Не помогло.

«Расстрел — это и была справедливость от народа»

На сторону народа перешла армия. Армия выступила против ГБ и всех прочих спецслужб. И победила. Армия была с народом. Народ выступил с единым посылом для всех: «Мы требуем справедливости!» и «Такое не должно повториться!». Расстрел — это и была справедливость от народа.

По всей стране рушились памятники Ленину. Его считали основным злом. Началом зла. После расстрела вскрылись многие факты правления клана и его приближённых. Десятки величественных дворцов. Драгоценности. Связи с международной мафией. Разграбление всех ценностей страны. Вывоз капитала за пределы и большие счета в банках. Руководители и правящая верхушка разбегались кто куда мог. Уносили не только ноги, но и награбленное. Вывозили себя и своих родных. Другие на местах перекрашивались и приспосабливались под новые веяния. Приспособленцы, коих везде и всегда хватает. Как хамелеоны. Они выжидали своего часа. Чтобы вновь войти во власть и начать грабить. Просто они затихарились.

«Дети и внуки тех, кто был и при Чаушеску руководителями на местах, вернулись во власть»

Сегодня на дворе 2018 год. Бушует и волнуется народ Румынии. Сотни тысяч на площадях опять сегодня. Чего они хотят? Остановить ограбление страны. Коррупция страшнейшая. Народ нищает. Все бегут из страны. Всё идёт по кругу. А знаете почему? Тогда, в 1989 году был не конец правления клана. Это было начало нового пути. Коммунизм спрятался. И готовился к своему часу.

Сотни тысяч человек ежедневно участвовали в уличных протестах по всей Румынии после того, как 31 января правительство декриминализовало ряд коррупционных преступлений

Знаете кто сегодня у власти? Дети и внуки тех, кто был и при Чаушеску руководителями на местах. Те, кто убежали, спрятались и затихарились. Чтобы опять вернуться во власть лет через 20. И жить так — как их деды. Они вернулись. Встроились во власть — и всё начало повторяться. Революция 1989 года не поставила окончательную точку. Она растянулась по времени. Не была проведена окончательная люстрация тех, кто грабил и издевался тогда вместе с кланом Чаушеску. Думали, что все изменились и больше так не будут. Ещё как будут! Их же не тронули. Пожалели.

Символом протеста стали огни тысяч смартфонов, подсвечивающих красные, синие и желтые полоски бумаги — гигантский румынский флаг.

Они не жалеют. Они возвращаются. И не просто возвращаются, а хотят жить как их предки. Большие хоромы, арены, концерты и митинги в их поддержку.

Вам это ничего не напоминает? Вы думаете, всё будет справедливо, когда рухнет клан? Всё поменяется на один взмах руки? Мы погрязли в этом дерьме на многие десятилетия. Путь тяжёлый. Однако, чем раньше начнём — тем быстрее увидим конец. И каждый должен ответить. Каждый. Ибо прощение вернёт всё назад.

 
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