В Ганцевичском районе после прививки умер грудной ребёнок

Двухмесячный ребёнок умер 13 августа в Ганцевичской райбольнице.

По предварительным данным, резкое ухудшение здоровья, которое привело к смерти младенца, вызвала реакция на плановую прививку.

Как пояснил главный врач Ганцевичской Центральной районной больницы Вадим Сошко, прививку осуществлял медработник Огаревичской амбулатории, который выезжал для осмотра детей и проведения процедур на ФАП в деревню Большие Круговичи. По словам главврача, бригада скорой помощи приехала в кратчайшие сроки. Врачи делали всё возможное, но спасти ребенка не удалось.

– Мы сами все в шоке, что такое случилось. Прививки детям всегда дают опытные медработники, как того требуют нормы Минздрава. И в этот раз прививку ребенку давал медработник, который проработал 30 лет, и никогда никаких не было нареканий, – сказал Вадим Сошко. – Ребенок абсолютно здоровый был... Что случилось – это должны уже установить эксперты.

Следственный комитет и Ганцевичский РОВД проводят проверку по данному факту.