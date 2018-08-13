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Политика
13.08.2018
Олеся Шмагун, Новая газета
Скандальный депутат Слуцкий попытался опровергнуть расследование о дорогих активах его дочери

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем телеграмм-канале ответил на расследование «Новой газеты» «Венецианская дочь», в котором речь идет об элитной недвижимости и люксовых машинах его в то время 20-летней дочери.

В своем посте депутат обвинил «Новую газету» в лукавстве и неточности. При этом слова депутата расходятся с документами, которые есть в распоряжении «Новой газеты».

Отвечаем по пунктам.

1. «Дом строил её будущий муж + немного помог я. И во-вторых, «Новая» лукавит, приводя рыночную стоимость дома, который наши дети, начав отношения много лет назад, строили с нуля, что в разы дешевле» (здесь и далее цитаты из телеграмм-канала Леонида Слуцкого).

Ни Ирина Слуцкая, ни её будущий муж не строили дом. Ирина Слуцкая приобрела его в апреле 2014 года по договору купли-продажи. Кадастровый номер был присвоен зданию еще в 2013 году.

В этом утверждении депутата содержится и другая неточность. Насколько можно судить по социальным сетям, дочь депутата вышла замуж в 2017 году, спустя три года после того, как был куплен дом в «Миллениум парке» и спустя 5 лет после покупки Porshe Cayenne. В 2014 году в ее профиле (Instagram Ирина удалила после публикации «Новой газеты» «Венецианская дочь», редакция располагает скриншотами и мета-данными постов и не публикует некоторые из них потому, что там изображены третьи лица) появлялись фотографии романтического содержания с другим мужчиной. Судя по его профилю в фейсбуке, он работает на госслужбе: до недавнего времени в Минэкономразвития, а сейчас в торгпредстве России в Великобритании.

2. «Моя дочь давным-давно не работает в глянцевых журналах, хотя приобретённый там опыт пригодился. У них с мужем свой бизнес, которого вполне хватает и на семью, и на машину».

Ирина Слуцкая приобрела Porshe Cayenne 2012 года выпуска в том же 2012 году. Если верить информации из социальных сетей, она работала в журнале «Harper`s Bazar». Два сотрудника издательского дома подтвердили «Новой газете», что Слуцкая работала в журнале как минимум до 2014 года, когда был куплен особняк в «Миллениум парке».

Ну и, наконец, самое главное. Как справедливо заметил сам Слуцкий, журналистов «Новой газеты» интересует не Ирина, а её папа.

3. «В бизнесе заработал всё, что мне необходимо. Получив депутатский мандат, а было это в далёком 2000 году, что-то, как и многие мои коллеги, продал, что-то передал в доверительное управление друзьям».

Если депутат что-то продал, то должен задекларировать полученные денежные средства. На банковских счетах Слуцкого в 2006 году — 550 тысяч рублей.

Но и имущество, которое передано в доверительное управление, должно быть задекларировано. В гражданском кодексе прямо говорится: «передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему». А значит, все, что депутат «передал друзьям», должно быть отражено в его декларациях. А там нет ни акций, ни долей в коммерческих компаниях, ни других ценных бумаг. Может быть, это еще одна техническая ошибка? Или на этот раз прямое нарушение законодательства?

Дом, принадлежащий дочери Леонида Слуцкого Ирине

4.«Новая» в погоне за компроматом явно переборщила. Ирина - взрослый и непубличный человек. В ее случае, речь идёт о разглашении персональных данных (ст. 137 УК РФ), представляющих личную и семейную тайну. Это не может представлять общественную значимость, как утверждается в вопросах».

«Новая газета» с уважением относится к праву граждан на семейную и личную тайну, тем не менее, закон «О СМИ» позволяет журналистам искать и собирать информацию о личной жизни граждан без их разрешения, если это необходимо в общественных интересах. Дочь депутата, только закончив университет, работая на скромной должности, приобрела дорогостоящую недвижимость и машину класса люкс. «Новая газета» не сомневается, что информация об экстравагантном образе жизни молодой дочери депутата представляет общественный интерес. Ответ депутата Слуцкого, который явно противоречит документам и открытым данным, только укрепляет нас в этой позиции.

 
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