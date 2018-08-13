Лукашенко: «Вы не планировали, что я зайду в ваш «туалет»

Во время визита в Барань президент раскритиковал главу Госкомвоенпрома и пообещал показать народу туалет, где «никто никогда не убирал».

Посещая Оршанский район, Александр Лукашенко заехал на предприятие «Техника связи».

Как сообщает БЕЛТА, глава государства изменил первоначально предложенный маршрут посещения и осмотрел производственную территорию предприятия.

— Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали... Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш «туалет». Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете, — заявил президент.

Кроме того, Александр Лукашенко остался недоволен тем, что его поручения выполняются не в полном объеме. Выяснилось, что многие здания и помещения либо не используются, либо выставлены на продажу, либо планируются под снос.

— Зачем мне министерство и министр такой (речь о Госкомвоенпроме — прим. БЕЛТА), который под бульдозер будет пускать то, что я ему сказал освоить.

Гендиректор «Бобруйскагромаша» попросил отсрочки по долгам

Фото president.gov.by

В ОАО «Оршаагропроммаш» генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш» Александр Еремеев попросил помочь в реструктуризации долгов. Всего холдингом накоплено кредитов примерно на Br50 млн.

— Подготовлен проект указа, согласован с министрами. Получится экономический эффект в Br10,2 млн, — сказал Александр Еремеев. — Мы денег лишних не просим, только отсрочка.

Александр Лукашенко поручил руководству администрации президента срочно разобраться в этом вопросе.

— Но имей в виду, не дай бог, не будет выполнен указ, и ты опять придешь за отсрочкой или рассрочкой — пеняй сам на себя, — приводит пресс-служба президента его слова.

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