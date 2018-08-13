Как и что TUT.BY «тырил» у БЕЛТА

Когда коллеги уже на свободе, тебе не надо быть «и за того парня», бессонные ночи позади, а из головы выветрился сплошной мат, можно порассуждать по существу предъявленных «обвинений».

Да и, если честно, уже накопилась усталость от сотого объяснения «что происходит, что вы «тырили» и кто такая БЕЛТА». В этой заметке не будет ничего про политическую подоплеку, заговор силовиков или юридические нестыковки. На эти темы многие высказались. Эти несколько абзацев будут про журналистское ремесло и про самоотверженную работу коллег. Но они важны для понимания ситуации. Я все еще надеюсь, что это была действительно ошибка «Олега Петровича», а не чей-то закамуфлированный «заказняк».

Ключевой посыл, который донесли для пользователей с помощью прослушки обыденного телефонного разговора главреда и выпускающего редактора, сводился к одному простому и вроде бы понятному выводу: TUT.BY «тырит» информацию у БЕЛТА. В этих пяти словах «приговора» для многих определяющим является глагол «тырит». Он понятен как 80-летней бабушке, так и тинейджеру. Красть — это плохо, наказание неизбежно. С этим никто не спорит и никто не отрицает. Но давайте за основу возьмем слово «БЕЛТА». А к «тырить» вернемся чуть позже.

Трудно поверить, но многие люди, не связанные с новостной журналистикой (особенно люди из поколения Миллениума) не знают, что такое Белорусское телеграфное агентство. Об его многолетней истории можно подробное прочитать вот тут. Если в двух словах, то это информационное госагентство, руководителя которого назначает президент страны. «А, ну тогда все понятно, заказали конкуренты», сделает вывод читатель. И, мы смеем надеяться, будет не прав.

Несмотря на то, что БЕЛТА пытается превращаться из классического агентства в полноценный национальный портал, у нас все же разные аудитории, цели, способы монетизации и так далее.

В отношении БЕЛТА важнее сказать другое. В некоторых сегментах агентство является монополистом.

Журналисты БЕЛТА входят в президентский пул. Кто еще регулярно освещает работу Александра Лукашенко? Три государственные телеканала и госгазеты. Когда вопрос касается международной повестки, могут пригласить корреспондентов агентств Рейтер, ТАСС, РИА Новости, Интерфакс. Приглашают ли журналистов TUT.BY на мероприятия с участием президента? Да. Но по очень большим праздникам…

Немного чаще мы оказываемся в Доме правительства. Хотели бы чаще. Но — «нет мест». Места хватает только для БЕЛТА и «гостелерадио».

Больше места только в парламенте. Журналисты TUT.BY там частые гости. И в Палате представителей на монополию не пожалуешься. Беда в том, что туда министры не всегда приходят, либо очень быстро убегают от журналистов. Но это не суть.

Лучше рассказать про взаимоотношения министерств и БЕЛТА. У ведомств есть разнарядка информацию сначала давать госагентству. Было немало случаев, когда запрос и вопросы в министерство писали журналисты TUT.BY, а ответы появлялись на БЕЛТА. Может ли это быть совпадением? Может быть, а может и не быть. Журналисты TUT.BY пытались напроситься на интервью ко многим министрам и их замам, но в большинстве случаев получали отказ. Журналистам БЕЛТА они редко отказывают в эксклюзиве. Могут даже сами напроситься, когда очень нужно.

Белорусскому телеграфному агентству также предоставлено первоочередное право передачи официальных документов и сообщений. Но благодаря pravo.by и человеческому фактору в этом сегменте кое-как конкурируем с госагентством, периодически выдавая первыми важную официальную информацию.

К чему это все подвожу? 90% так называемой «стыренной» информации у БЕЛТА касалось деятельности высших должностных лиц, свободного доступа к которым кроме нескольких госСМИ никто практически не имеет. Но странно вводить монополию на то, кто процитирует Лукашенко, Кобякова или Мясниковича.

Cобственно, теперь самое время поговорить про «тырить». Но сначала позвольте небольшое «лирическое отступление» из своего мессенджера.

— Давайте обсудим тему через час-полтора. Сча «посажу» чиновника, — написал я недавно одной пиарщице.

— Александр, извините, что вы сделаете?

— Ну, напишу заметку, что задержали одного чела:)

У журналистов есть свой «слэнг», понятный только им самим, он может отличаться в каждой отдельной редакции, и местами он может быть не очень понятным посторонним людям.

Тот глагол «тырим» из уст нашего выпускающего редактора Анечки Калтыгиной означал лишь одно. Взять новость на БЕЛТА, сохраняя активную гиперссылку на первоисточник. Более того, при раскрытии новости, взятой у БЕЛТА, в правом верхнем углу страницы появляются три ссылки на другие новости госагентства — так TUT.BY договорился когда-то с руководством БЕЛТА. То есть мы привносили существенную долю дополнительного трафика госагентству. Такие же отношения у нас и с некоторыми другими партнерами. Например, с Русской службой Би-Би-Си.

«Автор, не передергивай, все слышали, что в прослушке речь шла про платную ленту», заявит дотошный читатель. А я это и не буду отрицать.

Сейчас, когда вопрос получил такой резонанс, уже понятно, что некоторые редактора (по всей стране), кто по «старой памяти», кто по легкомыслию заходили на платную версию. Другие же — никогда не пользовались этим, так как необходимости действительно не было. «Заход» мог быть удобен чисто технически — не надо было убирать кучу «карузликов» при верстке и читать новости про российских «звезд» (это радость доступна только через сайт).

Это удобно. Вот и все. Что тут можно считать «существенным вредом»? За это надо было задействовать более 50 сотрудников спецслужб только для шмона по квартирам?

Но даже если кто-то из коллег и заходил на платную подписку того или иного сайта по недомыслию, но все равно новости постятся только после появления в открытом источнике, т.к. понимание об интеллектуальной собственности есть даже у самых легкомысленных журналистов. Да и выявить такое нарушение для правообладателя очень просто. При этом все подозрительные случаи разрешаются банальной сменой пароля и звонком в редакцию. Потому что если это утекло, значит, ты где-то недосмотрел, неверно составил контракт. Это у тебя проходной двор.

Если бы мы «тырили» платные новости БЕЛТА и ставили к себе, этого бы никто не заметил в течение 2 лет? А раз это было незаметно, то можно предположить, что эти ленты мало чем отличаются по сути. Проведя на выходных анализ всех размещенных в последнее время на TUT.BY информационных сообщений БЕЛТА, мы не обнаружили ни одного, размещенного раньше, чем на сайте госагентства. Про люфт в то ли 5, то ли 15 минут и кто кому и за что платит блестяще написала многоуважаемая Светлана Михайловна Калинкина, поэтому повторяться не буду.

Добавлю лишь одно наблюдение. Мы специально не следили, но казалось, что когда на каком-то мероприятии были журналисты TUT.BY и БЕЛТА, и надо было отдиктоваться на скорость, то 15-минутного люфта не было. Новости давали «без замка», то есть бесплатно и онлайн. «Так вы — все-таки конкуренты», скажет опять читатель. Иногда бывает. Слышали от коллег, что если их опережает TUT.BY, им прилетает от руководства.

Периодически мы получаем сообщения пресс-служб президента и Совмина. Открываем их и видим, что читали об этом на ленте БЕЛТА. Ну почти слово в слово. Единственное отличие это начало сообщения. И никакой тебе ссылки на БЕЛТА. Что получается, что тоже «тырят»? Абсурд! Наверняка существуют какие-то внутренние договоренности. Но смотрится, как будто «тырят». И коллеги из других СМИ, видя такие сообщения, уже ссылаются на пресс-службы, а не на БЕЛТА, корреспонденты которого де-факто написали эти заметки.

Если говорить в целом о белорусском медиарынке, то практически каждый что-то друг у друга «тырит», то есть перепечатывает и формирует свою картину дня. Главное правило — чтобы сохранялась активная гиперссылка на первоисточник.

В целом, у нас с ребятами, которые трудятся в госагенстве, нормальные рабочие отношения. Всякое бывает в работе. От ошибок никто не застрахован. Они могли перепутать фото условного министра Иванова с вице-премьером Ивановым.

Но мы не лупили сразу новость в соцсети в духе «Смотрите, БЕЛТА лажанулась, ха-ха-ха», а просто звонили их редактору, и говорили, что произошла ошибка. Коллеги, случалось, приходили неподготовленными на пресс-брифинги. И приходилось пояснять, что был за спикер и в чем новость. И мы опять не тиражировали это на всю страну.

Бывало, и они нам чем-то помогали. Вы не поверите, но и сейчас мы получаем негласные слова поддержки от людей, которые работают в БЕЛТА и в «СБ. Беларусь сегодня». Нам поступают приглашения от пресс-центра БЕЛТА. Как вы думаете, «воров» приглашают к себе домой? Как вы думаете, могли ли между собой нормально разобраться два субъекта хозяйствования, между которыми не было вражды и войны?

Теперь про шесть «воров», которые оказались в редакции TUT.BY. Что же они делали 7 августа в 7 утра? Кто-то отсыпался после ночной смены, а кто-то уже бежал на работу, потому что миллионы пользователей ждали свежей информации.

Галя Уласик, Аня Калтыгина, Аня Ермаченок, Дима Бобрик, Ульянка Бобоед и бессменный главред Марина Золотова — это высокообразованные профессионалы, скромные и порядочные люди. Они не «КРЯхТят» и не пишут злобные пасквили. Они самоотверженно пашут по 10−12 часов в сутки, где-то даже в ущерб семьям. Эти строки пишутся в нерабочую субботу, просто потому, что немного отлегло и душа просит выговориться, несмотря на просьбы сына, которого болезнь накрыла как раз 7 августа, «ну наконец-то поиграть в «Ферму».

Как бы это высокопарно не звучало, но мои коллеги — это патриоты своей Родины, они уже давно могли уехать и найти работу за границей. Но они хотят работать здесь, приносить пользу стране, где родились, развивать СМИ как институт в Беларуси. Они явно не заслужили такого «воровского» отношения к себе. Я все еще наивно надеюсь, что это была ошибка, что перед ними извинятся и девушкам вручат хотя бы по букету цветов. Перед Димкой можно просто извиниться. Букета не надо. Ему вместо букета лучше новое зеркало, которое разбилось, когда человека спросонья в одних трусах укладывали «лицом в пол».

Я надеюсь, что кошмар закончился, что это не был «заказняк». В противном случае эти «много букав» писать и читать не стоило. Против лома нет приема.