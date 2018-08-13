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13.08.2018
Виктория Кейлин, SNC
Три типа любовниц

И как ими вообще становятся.

В этой статье много вопросов и мало ответов. Скорее – это приглашение к рассуждению. Ведь путь у каждого свой.

В своей жизни любовницей я была дважды. Первый раз по незнанию (ну, не удосужился он сказать мне, что женат), второй – по большой любви, когда нас обоих накрыло так, что мы просто не думали о том, что творим. Эгоистично? Да, безусловно. Но, как ни странно, честно.

Каково это быть любовницей? Зависит от ситуации. Давайте не будем здесь рассматривать вариант с хищной барышней, решившей любым способом заполучить понравившегося мужчину. Этот вариант слишком банален и прост, чтобы разбирать его с точки зрения психологии.

Давайте поговорим об искренних чувствах. Если вы падаете в этот омут «измены» по любви, вы не ощущаете себя любовницей – скорее, любимой. Меньше всего вы думаете о том, что ваши отношения причиняют кому-то боль и разрушают чей-то мир. В этот момент вы настолько зациклены на себе и на своих чувствах, что вам нет дела до какой-то чужой тетки, которая ждет его дома.

Потом, когда первая эйфория проходит, перед вами открываются три пути. Вы как богатырь перед камнем на перепутье: «налево пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь – голову сложишь».

Путь первый – выйти из отношений. Так обычно поступают жертвенные женщины, которых гложет чувство вины. Они переживают и за себя, и «за того парня». Им жаль его жену и детей, жаль бьющегося в паутине обмана мужчину и жаль саму себя, вынужденную украдкой глотать свою порцию счастья вперемешку со слезами. Руководствуясь принципом «не чужом несчастье счастья не построишь», такие любовницы обычно сами прерывают отношения.

Второй вариант – начать бороться за свое место под солнцем. В роли солнца, разумеется, ваш любимый мужчина. Эти женщины готовы насмерть биться за то, что принадлежит им по праву. «Правом» в данном случае наделяется не законная жена, а та, на чьей стороне ЛЮБОВЬ. Только большими буквами и никак не иначе.

Эти любовницы требуют, чтобы мужчина немедленно оставил свою семью и женился на них. Они не хотят довольствоваться «крохами». Им нужно все и сразу. Любовница этого типа сделает все, чтобы проинформировать жену об измене. В ход идут телефонные звонки, забытые в машине трусики, следы помады на рубашке и тщательно спланированные фото в соцсетях.

И зачастую, жена сама делает за любовницу всю грязную работу. Выставляя законного супруга за порог, устраивая ему разборки и истерики, впадая в депрессию, обманутая женщина делает все, чтобы отбить у мужчины желание сделать выбор в пользу семьи. Права ли она, совершая это ритуальное «самоубийство» – тема для отдельной статьи.

Третий вариант – оставить все, как есть. Такие любовницы либо слишком нерешительны, либо вполне довольны тем, что имеют. Есть девушки, которые вовсе не стремятся создавать семейный очаг. Романтические встречи и совместные отпуска устраивают их больше, чем штамп в паспорте и неизбежные памперсы.

Такие любовницы либо слишком заняты собой, либо своей карьерой. Им некогда «создавать уют» и «обеспечивать тыл». Им нравится та острота эмоций, которой пропитан адюльтер – секретность, сексуальность, спонтанность и… безответственность. И их вполне устраивает остающаяся в неведении жена, которой отводится «скучная» бытовая роль в жизни мужчины.

К какому бы типу вы не относились, любовница – это временный статус. Даже если ваши отношения длятся годами, это не постоянная величина. Рано или поздно любому человеку захочется простоты и ясности, которые равны любви и доверию. Рано или поздно вы оба устанете от двойной жизни и то, что раньше казалось «перчинкой» превратится в изжогу.

Я никого ни к чему не призываю. Каждый волен делать свой выбор. Я лишь обращаю ваше внимание на то, что рано или поздно этот выбор сделать придется.

Мой любимый мужчина однажды охарактеризовал измену как отпуск: вроде и любишь свою работу, но находиться на ней постоянно невозможно – от нее надо периодически отдыхать. Отличный подход, если эту точку зрения разделяют оба партнера. Для большинства же людей измена – это удар по отношениям, подрыв доверия, предательство и боль – с какой бы стороны адюльтера вы не находились. 

 
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