Как Лукашенко поднял давление молодому директору. Фотофакт

Показательное фото: непреклонный глава государства, раскрасневшийся гедиректор Оршанского инструментального завода и очень грустные чиновники.

Фото пресс-службы официального лидера

В Орше Александр Лукашенко отчихвостил представителей местной вертикали, функционеров и персонально – министра промышленности Виталия Вовка. Досталось и руководителю предприятия Владиславу Бордюкову, перед которым президент поставил задачи на ближайшие месяцы. У топ-менеджера, судя по цвету его лица, поднялось давление. И мы понимаем почему.

— Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты — молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет, — предупредил Лукашенко Бордюкова.