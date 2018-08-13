Суд отклонил жалобу журналиста DW на задержание по «делу БЕЛТА»

Заседание суда прошло в понедельник в закрытом режиме.

Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу корреспондента русской редакции Deutsche Welle (DW) Павлюка Быковского на незаконное задержание.

— Адвокат подавал жалобу в моих интересах с точки зрения того, что мое задержание было незаконным и необоснованным. Но они посчитали, что не было никаких нарушений, — пояснил Быковский в интервью DW.

Журналист заявил, что намерен дальше оспаривать это дело:

— Сама по себе оценка того, было это или не было законным, является достаточно важной.

Павлюк Быковский также намерен добиваться возвращения техники, конфискованной в ходе обыска в его квартире:

— У меня сейчас конфискованы вся техника, банковские карточки, телефоны и т.д. Сейчас я буду писать ходатайство, чтобы мне все это возвращали, — отметил он.

Ранее журналист сообщил, что проходит подозреваемым по делу о незаконном доступе к платной подписке госагентства «БЕЛТА».