И снова жарко. До +32°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным синоптиков, в понедельник, 13 августа, будет преимущественно без осадков, лишь по северу местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем от +19°С по северу до +28°С по югу.

14 августа днем ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+18°С, во второй половине дня она составит +24..+29°С, в южных районах воздух прогреется до +30..+32°С.

15 августа на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +22..+28°С, по крайнему юго-востоку +29..+32°С.

16 августа несколько похолодает. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +19..+26°С.