Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином. Фотофакт

Одна из самых печальных дат в истории: в ночь на 13 августа 1961 года было начато строительство Берлинской стены.

«На старой фотографии — упавшая на колени девушка. Ей только что удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином. Еще секунда, и ее бы, наверное, расстреляли... Но она успела. Солдаты с обеих сторон тычут друг в друга автоматами. Между ними всего лишь нарисованная черта. Потом вместо нее будет спираль Бруно, затем колючая проволока и, наконец, четырехметровая кирпичная стена...», — несколько лет назад прокомментировала снимок Ева Меркачева в Facebook.