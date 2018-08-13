Главный идеолог Минска ответит за кинопрокат

На должность гендиректора УП «Киновидеопрокат» назначен Павел Скалабан.

Ранее он занимал должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, сообщает Минск-Новости. За годы своей работы на этом посту чиновник отметился в том числе тем, что отказал в проведении живой презентации альбома Александра Денисова «Краткая история Беларуси» и других концертов.