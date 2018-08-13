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Скандалы
13.08.2018
Андрей Александрович, Ежедневник
Где берет новости БЕЛТА

Лишь на минувшей неделе правительственное агентство опубликовало более 50 новостей без конкретизации источников информации. Хотя у всех новостей имеются авторы.

Заимствование информации – понятие весьма растяжимое. В этом не перестает убеждать БЕЛТА, демонстрируя удивительную многогранность в отношении к своим и чужим авторским материалам.  

Только на минувшей неделе, когда директор БЕЛТА Ирина Акулович неустанно твердила об «элементарной краже» подписной информационной ленты, на сайте Белорусского телеграфного агентства (в открытом доступе) появилось более 50 новостей с загадочными ссылками «сообщают СМИ» или «сообщают информагентства». Основная масса подобных материалов пришлась на рубрику «в мире».

По большому счету, БЕЛТА действительно транслировало новости СМИ и информагентств. Однако оно не потрудилось сообщить, каких именно. С таким же успехом можно было сослаться на интернет или стоящий на столе компьютер. А так поступать, по меньшей мере, некорректно. Тем более, что у каждой новости есть автор.

Не заметили «Мену»?

Например, 9 августа БЕЛТА сообщило: «Глава Центробанка Египта Тарек Амер заявил, что страны Африки задумались о создании общего центрального банка и единой валюты для всего континента, такую информацию сообщают информагентства».

Источник заимствования информации указан не был, хотя при копировании данной новости выскакивало предупреждение: «При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна».

Отметим, что подавляющее большинство СМИ в русскоязычном интернете конкретизировали ссылку на источник данной информации. Так РИА «Новости» сослалось на египетское агентство «Мена», а РБК – на газету The Egyptian Gazette.

Также 9 августа БЕЛТА опубликовало заметку, в которой сообщалось что: «Два депутата лишены неприкосновенности по делу о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое решение приняла в среду Конституционная ассамблея страны, сообщают информагентства».

В более корректных СМИ эта же новость появилась с ссылкой на венесуэльское информационное агентство AVN.

Аналогичные примеры можно привести и с другими 50 материалами, опубликованными на минувшей неделе без конкретизации ссылок.

То есть БЕЛТА берет чужую информацию и после небольшой переработки превращает ее в свою. Как это действие называется?

Загадочные ученые

Более того, некоторые новости БЕЛТА вообще не имеют не только ссылок на источник, но и не конкретизируют субъектов информации. Например, в заметке «Ученые выяснили, что соль полезна для сердца», рассказывается об ученых из Канады, которые развеяли всем известный миф о вреде соли организму.

При этом какого-либо пояснения, что это за ученые и какую организацию они представляют, канадский корреспондент БЕЛТА (надо полагать именно он поставляет такие информпродукты государственному агентству) не привел.

И это далеко не единичный случай.

О зеркале забыли?

В целом же, «дело БЕЛТА» наводит на мысли о весьма избирательном отношении к чужому авторскому праву и своему. Практически все киноманы в Беларуси смотрят пиратское видео, большинство пользователей интернета имеет пиратское ПО, а государственные СМИ ничтоже сумняшеся публикуют без ссылок чужие новости.

Но как только речь заходит о собственном контенте, все это не мешает обвинять других в воровстве. А может имеет смысл в зеркало посмотреть?

 
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