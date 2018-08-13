Российский рубль продолжает падать

В понедельник на открытии торгов Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль продолжил падение, обновив очередную психологическую отметку.

Оно началось 9 августа после объявления США о введении санкций против России: тогда российская валюта достигла минимального значения за последние полтора года. Вместе с тем, на фоне падения валюты соседней страны, качает и курс белорусского рубля.

13 августа на открытии торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 68 рублей и достиг максимального уровня с апреля 2016 года.

Экономист рекомендовал белорусам две валюты для сбережений – евро и российского рубля там нет