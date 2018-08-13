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Общество
13.08.2018
Марина Светлова
Разговорчики в сети: Как быть с «я не позволю», «я гаранцирую», «я обяшчаю»?

За 12 лет белорусская промышленность потеряла больше 200 тысяч человек. Байнет увидел в этом свои причины.

По данным Белстата, с 2005 года численность работников на промышленных предприятиях сократилась. Так, в 2005 году среднесписочная численность работников промышленных предприятий составляла 1 миллион 84,9 тысячи человек, а в 2017-м — уже 882,1 тысячи.

«Что-то не понял, а как же отчеты государства о том, что устраивают больше, чем увольняют?» — недоумевают над статистикой комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Из оставшихся еще по разным оценкам от 20 до 30 % «лишние».

«Ну и угадайте с первого раза, где находится большинство из этих работников? Правильно, работают за рубежом».

«А смысл работать на птицефабрике у нас за 500-600 рублей, если можно делать ту же самую работу, но в Польше, и получать 1400?», — вторят им другие.

Некоторые же приводят цифры по зарплате на своих предприятиях:

«В 2014 году оклад+ премии = 5 млн с хвостом, в 2015-м 480 рублей, в 2016-м — 350- 400, в 2017-м — 250, в 2018-м хорошо если 290- 326 рублей. И я уволилась».

«2014 год з/п на «ламповом» 5-5,5 млн., 2018 год — 280-300 р. Вот так!»

«Полку тунеядцев прибывает. Кто-то в предвкушении денег потирает со злорадством руки».

Многие же припомнили обещание президента сохранить рабочие места на предприятиях:

«В целом, движение-то правильное, но как быть с «я не позволю», «я гаранцирую» и, мое любимое, «я обяшчаю»?

«Когда ему говорили, что нужно оптимизировать работу предприятий, то кричал на публику, что никого нельзя увольнять. Но это все происходит, только очень растянуто во времени. Может, стоило давно этим заняться, чтобы лишние работники не висели грузом на предприятиях, а могли развиваться?»

«Официально нигде нет сокращения, чтобы людям компенсации не выплачивать. Делают так, чтобы сами увольнялись по собственному желанию».

«От «лишних рук» избавляются, а «великие УМЫ начальники» остаются. В итоге 1 работяга должен кормить 3-х начальников + бюджетников + 1 пенсионера».

«Что им скажут в верхах замечать, то и видят. Возразить руководству предприятий? Да не в жизнь. Единственный нормальный профсоюз, который работал, сейчас на скамье подсудимых и дело их не то, что шито, просто вдоль и поперёк прострочено белыми нитками».

«Кому эти рабочие нужны. Их заменят роботы. И электричество с АЭС будет куда девать, и зарплату платить не надо», — уверены некоторые.

«Белорусов сначала заменят китайцы, ну, а потом роботы, конечно же».

«Китайцы — не дурни, за еду уже не работают! Вы их перепутали с белорусами», — иронизируют комментаторы.

«Устранять надо причину болезни, а не ее последствия! Бездарное управление на предприятиях привело к избыточной закредитованности предприятий. А ведь именно кредиты имеют не менее 20% в стоимости продукта».

«Сколькобы госСтат не вешал лапшу на уши — это яркий показатель того, что, приди мы к рынку, ничего плохого не случится».

«Фигня эта промышленность, нам бы хоккей вытянуть, да ледовых с дажынками засандалить побольше. Все равно на всю экономику давно махнули рукой».

«То есть, 50% от «тунеядцев». Таким образом проще виноватыми сделать граждан страны и еще и «снять» с них денег, чем признать несостоятельность той политики, какая есть».

 
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