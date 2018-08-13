Латынина: «Россия пошла по пути международного хулиганства»

Российский обозреватель – о новых санкциях США в отношении России.

– Медведев заявил, что новые санкции в отношении России можно считать объявлением экономической войны. Значит, на эти меры будет даден достойный ответ, – рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы. – Что можно тут сказать Дмитрию Анатольевичу? Я раскрою ему великую тайну: эти санкции – следствие.

Они следствие отравления Скрипалей. Так же, как предыдущие были следствием вмешательства в выборы, следствием аннексии Крыма и так далее. Вот, с таким же успехом уголовник, который грабил дом и за это сел, может сказать «Вы, гады, меня посадили, вы меня не любите. Я вам это не прощу, я вам на это отвечу».

Собственно, вот, мы понимаем по этой реплике, как воспринимают мир люди, действующие криминальными вещами. Хотя, конечно, понятно, что, так сказать, то, что на уровне индивидуального человека является преступлением, на уровне некоторых государств, особенно государств-изгоев является геополитикой.

И, собственно, в пандан к разговору о санкциях просто напоминаю, что в современном мире есть один способ сделаться великим – экономика. По этому пути идут США, по этому пути идет Китай. Заметим, что не надо быть демократической страной, чтобы у тебя росла экономика.

А мы пошли по другому пути – по пути международного хулиганства, чтобы нас заметили. Международное хулиганство очень плохо сказывается на экономике, в том числе и на международных возможностях российских компаний.