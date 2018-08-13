Похититель-муравей не смог утащить огромный бриллиант для королевы муравейника. Видеофакт

В Италии предотвращена «кража века».

Процесс дерзкого ограбления ювелирного магазина в Италии смог заснять на видео очевидец.

Похитителем оказался муравей, который несмотря на свои крошечные размеры, упорно пытался утащить бриллиант. Тяжелый драгоценный камень мотал насекомое из стороны в сторону, лапки муравья подкашивались, но он упорно нес над головой камень, превышающий его размеры в несколько раз.

Но сотрудники магазина не дали преступлению свершиться - в итоге муравья лишили его тяжелой ноши.

Зачем муравью понадобился бриллиант - загадка. Но, очевидно, что королева его муравейника была бы несказанно рада, подмечает Il Mattino.

Как напоминает newsru.com, средний вес муравья колеблется в зависимости от вида от 1 до 150 миллиграммов. Наши обычные черные и рыжие лесные муравьи весят около 5-7 миллиграммов. Мелкие домашние муравьи весят около 1-2 миллиграмма.

Однако вес, который способны поднимать эти мелкие насекомые, весьма впечатляет. В среднем муравей поднимает вес, в 50 раз превышающий его собственный. Если бы человек мог поднимать вес в таких же пропорциях, то мы легко бы выжимали штангу до 5 тонн. То есть, сила муравья превосходит таковую у человека примерно в 25 раз.