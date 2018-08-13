6 фактов о том, как сложилась жизнь «железной леди» Петкевич после ухода из власти

Бывшая «железная леди» белорусской политики Наталья Петкевич недавно заставила вспомнить о себе, сфотографировавшись в Нью-Йорке. Что произошло в ее жизни после ухода из власти?

Наталья Петкевич около 15 лет работала рядом с Александром Лукашенко и в этот период, несмотря на достаточно молодой возраст, ее считали одним из самых влиятельных людей в стране. Она работала пресс-секретарем главы Беларуси, затем заместителем и первым заместителем руководителя Администрации президента, и, наконец, помощником Александра Лукашенко.

Февраль 2014 года. Наталья Петкевич среди приближенных к Александру Лукашенко на праздновании победы Дарьи Домрачевой на Олимпиаде. Фото БЕЛТА

Могло показаться, что Наталью Петкевич ожидает дальнейшая успешная карьера во власти. Но осенью 2014 года Александр Лукашенко неожиданно освободил чиновницу от должности.

Слухи ходили разные. По одной из версий, ей не простили историю с пранкером Вованом, который представился сыном Виктора Януковича и вроде бы сумел поговорить с главой Беларуси.

Так или иначе, в 41 год Петкевич вынуждена была уйти из окружения Лукашенко. Что произошло в ее жизни за последние годы?

Не смогла найти работу во власти

После ухода с должности помощника президента чиновнице прочили несколько весомых постов. Сначала говорили, что она может возглавить Федерацию профсоюзов Беларуси, затем неоднократно ожидали ее прихода на пост министра спорта (Петкевич ранее возглавляла федерацию горнолыжного спорта и сноуборда).

Но ни то, ни другое не сбылось.

2016 год На Всебелорусском народном собрании. Фото kp.by

Устроилась у Шакутина

Проведя осень 2014-го и начало 2015-го без работы, Петкевич сумела устроиться в компанию «Шантэр», чьим владельцем является приближенный к главе государства бизнесмен Александр Шакутин. Перед структурой была поставлена задача развивать туристический бизнес.

2017 год. На теннисе с Александром Шакутиным и Сергеем Румасом. Фото Наша Ніва

Была исключена из списка невъездных в Евросоюз

Летом 2015 года Петкевич и еще 23 белорусских чиновника были исключены из списка лиц ЕС, подпадающих под санкции.

А вот американцы ее до сих пор не простили. Въезд в США, как и в ЕС, Петкевич запретили после признания президентских выборов-2006 недемократичными.

В июне этого года Дональд Трамп принял решение о продлении на год действия американских санкций против ряда граждан Беларуси, среди которых остаются Петкевич, Ермошина, Шейман и другие.

В третий раз вышла замуж

После Александра Мартыненко, который был топом на БТ, официальным избранником Натальи Петкевич стал дипломат Валентин Рыбаков. В с вое время они одновременно работали помощниками главы государства, с прошлого года Рыбаков является постоянным представителем Беларуси при ООН.

Фото mfa.gov.by

Именно по линии Организации объединенных наций Петкевич, по всей видимости, и смогла попасть в Нью-Йорк.

Курирует грандиозную стройку «Шантэр Хилл»

Главным объектом, который войдет в туристический холдинг «Шантэр», должен стать масштабный гостинично-деловой центр «Шантэр Хилл». Объект рядом с водохранилищем Дрозды и «Минск-Ареной» обещают сдать уже к концу года.

Скриншот с видео TUT.BY. Январь 2018-го

Строят его за счет китайского кредита на $ 130 млн, выданных на 8 лет под 4,5% годовых. В качестве генподрядчика также китайцы – CITIC Construction.

Сменила имидж

В мае нынешнего года любительница бренда Chanel Наталья Петкевич появилась на публике с новой прической. Ее образ дополняла Birkin – одна из самых дорогих сумок в мире, производимая брендом Hermes.

Фото TUT.BY

Оригинал сумки собирается вручную лучшими мастерами Парижа. Цена на объект вожделения почти всех модниц мира стартует от 7 тысяч долларов США.