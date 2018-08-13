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Политика
13.08.2018
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Карбалевич: «Нормальная логика авторитарного режима – душить, затыкать рот»

Спустят ли власти «дело БЕЛТА» на тормозах? Прогнозируют Валерий Карбалевич и Светлана Калинкина.

Как может развиваться дело в отношении журналистов БелаПАН, TUT.BY, Deutsche Welle и других изданий, которые попали под следствие? Можно ли рассчитывать на то, что власти, как в случае с «Белым легионом», спустят дело на тормозах?

Карбалевич: Давление на независимые СМИ продолжится

Политолог Валерий Карбалевич не исключает такой возможности:

– Все может быть. Ситуация управляемая, это дело политическое, оно было хорошо организовано с участием нескольких ведомств, по крайней мере, Следственным комитетом и МВД. Было хорошо организованное информационное сопровождение, так что дело явно политическое, а политика – такое дело, что оно зависит от конъюнктуры. Поэтому может быть любой исход: могут довести до суда, а могут действительно приостановить.

По его мнению, определенное влияние в этом вопросе на официальный Минск может оказать отрицательная реакция со стороны ЕС, США и международных организаций.

– Если бы Запад молчал, то свободы рук у белорусских властей было бы гораздо больше. Определенное влияние эта реакция оказывает, хотя и не решающее, – отмечает эксперт, дополняя, что само «дело БЕЛТА» выгодно белорусским властям. – Политическому руководству выгодно придушить, запугать независимее СМИ, заставить их бояться, запугать белорусское общество. Комментаторы на сайтах будут более осторожны. Это нормальная логика авторитарного режима – душить, затыкать рот – ничего особо нового тут нет.

Продолжение комментария, а также мнение главреда «Белорусского партизана» Светланы Калинкиной читайте здесь

 

 
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