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Экономика
12.08.2018
Как промышленность избавляется от «лишних» рук

С 2005 года отрасль потеряла больше 200 тысяч человек.

Это следует из данных сборника Белстата «Промышленность Республики Беларусь, 2018». FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последние 12 лет изменилась численность работников на промышленных предприятиях.

В 2005 году среднесписочная численность работников промышленных предприятий составляла 1 миллион 84,9 тысячи человек, а в 2017-м — уже 882,1 тысячи. То есть за последние 12 лет отрасль «потеряла» больше 200 тысяч работников.

К примеру, за 2017 год среднесписочная численность работников промышленных предприятий сократилась на 13,5 тысячи человек. Больше всего людей задействовано в этой сфере деятельности в Минской области — 166,6 тысячи человек, следом идет Минск (164,1 тысячи человек). Меньше всего человек задействовано на промышленных предприятиях Гродненской и Витебской областей — 94,7 тысячи и 99,5 тысячи человек соответственно.

Больше всего человек занято в обрабатывающей промышленности — 742,2 тысячи. Для сравнения: в 2005 году их было 950,9 тысячи.

В июне этого года промышленные предприятия приняли на 1,5% больше работников, чем уволили. Предыдущие 3 месяца организации в этой сфере активнее «уходили» работников, чем трудоустраивали новичков. К примеру, в апреле уволенных было на 42,2% больше, чем принятых на работу.

Средняя зарплата в промышленности в 2017 году составила 869 рублей, годом ранее — 751 рубль. В июне этого года средние получки в этой сфере деятельности выросли до 1 034 рублей. При этом реальные зарплаты, которые рассчитываются с учетом инфляции, в июне выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 
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