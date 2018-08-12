Романчук: «Белорусы могут иначе, главное – не мешать им»

Известный экономист восхищается бегуньей Ольгой Мазуренок: «Вот как надо бороться». Европа тоже фанатеет белоруской.

– Вот она красивая, мощная воля к победе и железный характер, – пишет Ярослав Романчук в Facebook, комментируя золото Ольги Мазуренок в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике. – Изящная, хрупкая и одновременно многожильная белорусская красавица выиграла марафон на чемпионате Европы в Берлине. Ее результат – 2 часа 26 минут.

После тридцати минут бега у Оли из носа пошла кровь. Почти два часа она боролась не только с соперницами на более чем 42-ухкилометровой трассе, а с кровотечением. Вытерпела, мобилизовала все силы и волю, переступила через «не могу» – и стала чемпионкой. Прекрасная победа! Поздравляю Олю, ее тренеров, семью и близких.

Сегодня популярно слюнтяйство и иждивенчество. Подход «попросить у родителей/государства» популярнее, чем заработать самому. Слабаки и мямли на верхушке власти забирают миллиарды долларов у обыкновенных предпринимателей, чтобы передать им государственным предприятиям-хлюпикам. Начальники-размазня все скулят, что не время делать реформы и оздоравливать экономику. Оля Мазуренок своим выступлением доказывает, что белорусы могут иначе, что будущее – не за распорядителями и потребителями чужого, а за достижениями прекрасных, сильных, волевых белорусов.

Главное – не мешать им. Главное – позволить им стать хозяевами своей родной страны. Успехов Оле в спорте и жизни. Есть девушки в наших селеньях. Есть герои среди нас. Оля – одна из них.

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В воскресенье белоруска завоевала золото в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, который прошел в Берлине. В начале забега у лучшей бегуньи Европы, Америки и Азии пошла из носа кровь, но она не сошла с дистанции, а справилась с кровотечением по ходу дистанции.

После победы Ольга рассказала БФЛА о трудностях на дистанции.

– Когда бежишь, какой-то то всегда оптический обман, люди стоят со всех сторон дороги, дырки, куда бежать особо не видно, еще и машины уехали далеко, поэтому незадолго до финиша я чуть не повернула не туда.

С первых метров дистанции мне бежалось тяжело, ноги тяжелые и я думала, что упущу свое золото. Когда я утром проснулась, у меня уже пошла из носа кровь, и я сразу подумала: хоть бы на трассе такое не произошло, потому что такое бывает на тренировках. Так и случилось: пошла из носа кровь и в движении, еще и жарко, очень тяжело ее остановить. Конечно, я представляю эту картину, которую показывали. Но я считаю, что это не такая большая проблема. Невозможно бежать с травмой, а из-за крови из носа я не могу остановится на 10 минут, например, чтобы успокоить кровотечение. Не красиво, но а что сделаешь.

Француженка, которая меня преследовала, на полумарафоне в этом сезоне имела 1:09, и это более, чем достойно. Ее дело было дотерпеть, но, если честно, я удивляюсь, как она со своим финишем еще и проиграла. Стартовые листы выглядели очень хорошо, и за мной лучший результат в сезоне.

Конечно, не нужно загадывать, но ведь ждали золотую медаль, и на нее имели право надеяться. Но мне так не хотелось проигрывать. Я собрала всю волю в кулак, и от того, что от меня ждали, еще и командный кубок – я смогла победить. После Лондона, Рио я иногда думала, что меня как-будто сглазили. И именно сегодня я хотела эти мысли развеять. Что сказать, пусть это будет маленькая ступенька к следующему году к чемпионату мира. Главное, подойти в здравии в нашем деле.

Как отмечает Трибуна: героическая победа впечатлила всех – «Европа фанатеет от Ольги Мазуренок». В социальных сетях пользователи восхищались храбростью спортсменки, а тег с фамилией Ольги некоторое время держался в самых популярных в Твиттере.

Нелегкий марафонский забег в исполнении белоруски вызвал бурную реакцию у зрителей турнира: «Вот это финиш женского марафона на #EC2018! Мурашки по коже. Вся мощь от Мазуренок».

Ольга Мазуренок: «Слабые сейчас мужики пошли, увы...»