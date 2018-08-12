У косатки умер детеныш и она 17 дней не расставалась с телом

Талекуа 20 лет, она обитает в Тихом океане в районе американского штата Вашингтон и канадской Британской Колумбии.

24 июля ученые, наблюдающие за морскими млекопитающими, заметили, что Талеква родила детеныша женского пола. Сперва казалось, что все идет как обычно: новорожденная косатка плавала с матерью. Уже на следующий день она была замечена мертвой, а Талекуа удерживала тело детеныша на воде, подталкивая его носом, сообщает BBC.

Такое поведение распространено у дельфинов и китов, в том числе и у косаток, говорится в сообщении вашингтонского центра по исследованию китов, однако обычно матери плавают с мертвыми детенышами не более недели. Талеква не расставалась с телом маленькой косатки 17 дней.

Все это время Талекуа оставалась в своей стае. Когда она уставала, другие члены стаи подхватывали тело детеныша. Как рассказала The Washington Post специалист по исследованию китов из университета штата Вашингтон Дебора Джилс, поведение Талеквы нельзя объяснить никак иначе - животное действительно скорбит по погибшему детенышу.

Спустя более чем неделю после смерти тело детеныша начало разлагаться, но Талекуа оставила его только 10 августа, когда ее в составе стаи заметили океанологи, пишет Seattle Times.

В общей сложности за это время косатка проплыла более 1600 километров.