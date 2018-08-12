Главред БелаПАН: Сотрудники милиции понимают абсурдность происходящего

Ирина Левшина поблагодарила всех, кто за нее волновался.

Фото БелаПАН

— Если в целом обрисовать ситуацию, то по поведению сотрудников милиции всех уровней, с которыми мне пришлось встречаться в эти дни, сложилось четкое ощущение: они понимают абсурдность происходящего, — написала главный редактор агентства БелаПАН у себя в Facebook. — А некоторым, как мне показалось, даже как-то неловко участвовать в этом белтовском спектакле. Ближайшие выходные буду недоступна, нужно наладить связь с внешним миром, поскольку у меня все конфисковано.

Напомним, 9 августа Ирина Левшина после многочасового обыска была допрошена по «делу БЕЛТА», а затем отправлена на сутки в изолятор на Окрестина.