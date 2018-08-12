Брестское «Динамо» опять уволило тренера. Очередной продержался 43 дня

Старший тренер брестского «Динамо» Алексей Шпилевский отстранен от руководства командой.

Коллаж «Трибуны»

Но и за это время 30-летний специалист, он же сын известного футбольного агента Николая Шпилевского, успел запомниться надолго.

От этого назначения за версту несло авантюрой. Шпилевский-джуниор никогда ранее не работал с профессиональными командами. Тем не менее, начали брестчане под его руководством бодро: на выезде разгромили «Гомель» – 6:0.

Однако в знаковом матче с солигорским «Шахтером», который приехал посмотреть Диего Марадона, брестчане потерпели поражение во многом из-за странных решений Алексея Шпилевского. После этого он убрал из команды плеймейкера Артема Милевского и капитана Алексея Гавриловича.

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После этого брестчан штормило по полной программе. В чемпионате Беларуси они не смогли одолеть аутсайдера – минский «Луч». В Лиге Европы выигрывали на своем поле у греческого «Атромитоса» со счетом 4:0, но за последние 20 минут ухитрились растерять почти все преимущество, пропустив три гола. Ответный матч чудом удалось свести к спасительной ничьей на последних секундах добавленного времени.

Окончательно кредит доверия боссов брестчан Алексей Шпилевский исчерпал 9 августа. В этот день «Динамо» проиграло кипрскому «Аполлону» – 0:4.

Как сообщает сайт клуба, с 12 августа подготовкой команды к предстоящим матчам займется Марцел Личка. Это уже четвертый в нынешнем году коуч в Бресте: до него там, помимо Алексея Шпилевского, успели порулить Радослав Латал и Сергей Ковальчук. В результате у «Динамо» очередные чемпионат Беларуси и квалификация Лиги Европы пошли псу под хвост.

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