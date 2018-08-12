Ольга Мазуренок, несмотря на кровотечение из носа, выиграла марафон чемпионата Европы. Фотофакт

Белоруска завоевала золото в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

Серебро у француженки Клеменс Калвин, бронза — у чешки Евы Врабковой-Нивлитовой, сообщает Прессбол.

Отметим, что в начале забега у лучшей бегуньи Европы, Америки и Азии пошла из носа кровь, но она не сошла с дистанции, а справилась с кровотечением по ходу дистанции.

Фото t-online.de

Кроме того, еще две белоруски — Марина Доманцевич и Анастасия Иванова — расположились сразу за призовой тройкой (на 4-м и 5-м местах соответственно), что позволило Беларуси завоевать командный кубок в марафоне.