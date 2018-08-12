Латынина: «В России случился свой Крастер»

Известный обозреватель – о громком деле в Москве об убийстве сестрами Хачатурян своего отца.

Крастер. Кадр из культового сериала

– В моей любимой «Игре престолов» есть, если вы помните, такой персонаж Крастер, – проводит параллели Юлия Латынина на Эхе Москвы. – Это такой урод, который живет за стеной и содержит гарем из собственных дочек. Жениться им на сторону нельзя, потому что у них есть единственный и любящий отец, он же любящий супруг. Дочки рождают новых дочек.

Когда они рождают сыновей, то Крастер приносит их в жертву, потому что он человек богобоязненный. Он всё время так про себя и говорит: «I am a god fearing man». И читатель всё время ждет: «Ну, неужели дочки его не зарежут?»

Дочери Крастера. Кадр из культового сериала

И вот на днях в России случился свой Крастер, очень, по крайней мере… Хотя, мы не знаем еще пока подробностей, но сильно похоже. Богобоязненный господин Хачатурян, который, судя по всему, еще и торговал наркотиками… Там у него был еще сын. Как я уже сказала, Крастер сыновей приносил в жертву, тот просто выгнал из дома, потому что… Ну, дочки нужны самому, а, значит, сын зачем?

Есть разные версии, что происходило с этими дочками в этой семье. Дочки пока не говорят всей правды, но есть сильное подозрение, что он дочек также и употреблял сам. Ну, в любом случае вот там происходило… В России оказалось как за стеной. Дочки нашего богобоязненного российского Крастера зарезали, и не стоило бы это разговоров, если не было бы огромного количества публикаций, которые сводятся к тому, что дочки – шлюхи.

Если им велели жить с отцом и не ходить за порог домашним тираном, то, конечно, надо жить с отцом. И Следственный комитет, судя по всему, такого же мнения, потому что он расследует, вот, страшное преступление против этого богобоязненного человека.

Вообще выяснилось, что в России Крастер – это один из положительных персонажей «Игры престолов». Кто бы знал! Каждый день узнаешь новое о соотечественниках.