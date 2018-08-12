Шесть реплик на подорожание бензина: «Иначе Африка ушла бы под воду»

С 12 августа автомобильное топливо снова подорожало в Беларуси на одну копейку. Накануне «Белнефтехим» ответил на своем сайте на 12 вопросов по поводу формирования цен. В воскресенье Байнет тоже высказался.

Цена на топливо поднялась в одиннадцатый раз. Теперь бензин АИ-92-К5-Евро стоит 1,30 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,38 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,59 руб., ДТ — 1,38 руб.

Автолюбители, прочитав пояснения концерна, отреагировали. Приводим 6 реплик с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Логика железная: нефть подешевела — топливо подорожало».

«Бла- бла- бла, опять понеслась копейка в казну».

«Акцизы драконовские уберите, стрижку НПЗ прекратите, облегчите налоговую нагрузку, уберите убыточные колхозы с шеи заводов и будет вам счастье! А цены на нефть и другие отмазки — это шлак».

«У меня от пояснений концерна на этой жаре что-то голова закружилась».

«Не долго думали, как возместить убытки от налогового маневра РФ».

«Если бы цена на топливо снизилась на копейку, то вся Африка ушла бы под воду, а в Антарктиде зацвели фруктовые сады».