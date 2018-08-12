Вайкуле счастлива, что СССР разрушился

64-летняя певица, актриса, народная артистка Латвии Лайма Вакуле заявила в Одессе, что ни за какие гонорары не поедет выступать в Крым и что у нее нет никакой ностальгии по развалившемуся СССР.

Как пишет местное издание «Думская», на пресс-конференции у артистки спросили об отношении к Крыму, в частности, согласилась бы она на предложение отправиться туда с гастролями. Вайкуле ответила: «Нет. Нам запрещено», уточнив, что имеет ввиду европейцев.

— Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали.

В тоже время она отрицательно отнеслась к тому, что в Украине составляют «черные списки» на артистов, которые выступали в Крыму. Она заметила, что артисты, как дети, отняты от всего реального, неадекватно все воспринимают, и поэтому трогать ни детей, ни артистов нельзя.

Вайкуле также по доброму позавидовала сегодняшним молодым артистам, которые просто могут взять микрофон и выставить свое творчество в интернет.

— Поэтому у молодых сейчас такое счастье. Они не понимают, какие они счастливые. Для них все двери открыты. Люди мира! — воскликнула певица, добавив, что у нее нет и не может быть поэтому ностальгии по СССР. — Я счастлива, что все это разрушилось.