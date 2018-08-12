В Беларуси одиннадцатый раз за год подорожал бензин

С 12 августа на 1 копейку.

Теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,30 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,38 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,59 руб., ДТ — 1,38 руб.

«Белнефтехим» поясняет, что решение принято на основании мониторинга основных факторов, влияющих на стоимость моторного топлива, — цены на нефть, налоговой нагрузки, уровня цен в сопредельных государствах, курсов валют, других показателей, а также с учетом финансового состояния нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси.

Отметим, что концерн подготовился к непопулярной мере и ответил на своем сайте на 12 острых вопросов по поводу цен (напомним, в предыдущий раз цены на автомобильное топливо поднимались в мае). Прозвучало, что с 2024 года в Беларуси будут мировые цены