«Дворец пузырей»: один из самых дорогих вилл в Европе

Симон Порт Жакмюс отправился на юг Франции и дразнит своих подписчиков фотографиями с отдыха на вилле Пьера Кардена.

Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс показал дебютную мужскую коллекцию, завершил дела и отправился на отдых. Лето же.

На самом деле «отправился» — громко сказано. Дизайнер остался в родной Франции, погостил у бабушки, а сейчас роскошно проводит время на знаменитой вилле Пьера Кардена в местечке Теуль-сюр-Мер на Лазурном берегу.

Оттуда Жакмюс дразнит своих подписчиков захватывающими видами на море и футуристичными интерьерами, фиксируя буквально каждый свой шаг в ленте инстаграма.

Вилла была построена в конце 1980-х венгерским архитектором Антти Ловагом по заказу французского промышленника Пьера Бернара. Роскошный дворец сферической формы чем-то напоминает пещерные комплексы. Ловаг считал, что достичь гармонии с окружающим миром можно, только обратившись к истокам, — поэтому здание представляет собой сложную систему гротов, между которыми пролегают тоннели, и не имеет ни одного угла. Прямых линий Ловаг не признавал и называл агрессией против природы.

За сферическую форму поместье называют «Дворцом пузырей» (Palais Bulles). Пьер Бернар хотел сделать из него эксклюзивный отель с 10-ю гостиничными номерами, но не успел реализовать свою бизнес-идею: предприниматель скончался в 1991 году.

Виллу у наследников Бернара выкупил известный кутюрье Пьер Карден и сделал из нее частное владение. Дизайнер обожал все прогрессивное: в 1960-е и 1970-е он был олицетворением новаторства и на пару с Андрэ Куррежем ввел в моду мини-юбки, неоновые оттенки, металлизированные фактуры и футуристичные мотивы.

Общая площадь дома составляет 1200 квадратных метров. В нем 10 спален, несколько бассейнов, есть сады, искусственные водопады и собственный амфитеатр на 500 посадочных мест (оттуда открывется великолепный вид на Средиземное море). Каждая из комнат оформлена известными художниками — Жеромом Тиссераном, Дэниэлом Ю, Франсуа Шовеном и другими. Кровати всюду круглые — чтобы гость мог повернуться головой в совершенно любую сторону. Стены выкрашены в пастельные оттенки, полы устланы цветным мрамором.

В 1990-х и нулевых «Дворец пузырей» был местом проведения самых громких модных шоу и самых злачных вечеринок. Вилла и сейчас частенько принимает звездных гостей. В мае 2015 года Раф Симонс устроил здесь показ круизной коллекции Christian Dior, и это шоу без преувеличения можно назвать одним из самых красивых в истории моды.

Весной 2016 года после пятилетнего ремонта знаменитый «Дворец пузырей» выставили на продажу. Компания Christie's International Real Estate оценила почти в 200 миллионов евро. Собственник (Карден и пул его агентов) решили, что цена слишком скромная и подняли ее до 350 миллионов евро — так вилла стала одной из самых дорогих в Европе.

Купить «Дворец пузырей» до сих пор никто не решился, но ее можно арендовать под мероприятия или просто для отдыха. Суточная аренда составляет около 27 000 евро.