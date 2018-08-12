«Дворец пузырей»: один из самых дорогих вилл в Европе

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Ольга Мазуренок, несмотря на кровотечение из носа, выиграла марафон чемпионата Европы. Фотофакт
МЗС Расеі: «Тэхнічныя нюансы» перашкаджаюць дамове зь Беларусьсю аб узаемным прызнаньні візаў
Миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу
Цены на курицу снова подскочили
В Беларуси одиннадцатый раз за год подорожал бензин
«Белнефтехим» ответил на острые вопросы по стоимости бензина: с 2024 года у нас будут мировые цены
Сколько зарабатывают белорусские YouTube-блогеры?
ОМОН спас девушку от самоубийства на Зыбицкой
Лукашенко – молодой матери: «Сколько деток? Один? Почти и не мама»
Гуренко рассказал, какие максимальные зарплаты в минском «Динамо»
В США сотрудник авиакомпании угнал и разбил пассажирский самолет
На газету «Новы час» подали в суд за статьи о ресторане около Куропат
«Они с распальцовкой приехали». Лукашенко порадовался победе над «главным детищем «Газпрома»
Прадстаўляліся суседзямі, адключалі тэлефоны. Як сьледчыя затрымлівалі журналістаў TUT.BY
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как в Гомеле перекрыли улицы: Лукашенко ехал на «Майбахе»
Дракохруст: Лукашенко обиделся, была сделана глупость
«И это не 1937 год — это 2018. Время настоящее. Беларусь»
Цитата дня. «Нас еще Бог бережет за счет этой «диктатуры» и авторитаризма»
Злой Кобяков против доброго Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Наблюдение недели: «Если черта и существует, то искать ее надо в другом месте»
Шрайбман: Три версии, кому и зачем понадобилось «дело БЕЛТА»
Байнет: «Не хочет народец за зарплату в 300 рублей идти работать»
Саакашвили: Путин матерится при лидерах СНГ, Медведев – полное ничтожество
«Почему-то не вижу среди обвиняемых офицерского состава». Светлана Коржич выступила в суде
Невядомыя факты пра Ларысу Геніюш
Что просила у Лукашенко директор БЕЛТА во время последней встречи президента с госСМИ
Зиссер серьезно ответил Зимовскому
Политолог: Обыски в редакциях — предупреждение всем белорусам
До чего докатилась средняя школа и как её спасать
Комлик— суду: «Мне даже фальсифицировали тещу!»
Латынина: «Это надо уметь: так много делать гадостей и так мало извлекать пользы для России»
«СБ» обнародовала «прослушку» телефонов задержанных журналисток TUT.BY
На TUT.BY и в БелаПАНе – обыски. Редакторов и журналистов задержали
Что матери должны были ответить Лукашенко на его просьбу рожать 3-4 ребенка
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фанаты «Зенита» захватили Минск: дым, взрывы и ОМОН в стороне
«Пусик» на минском «Динамо»
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Сара едет. На Бали!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
12.08.2018
Esquire.ru
«Дворец пузырей»: один из самых дорогих вилл в Европе

Симон Порт Жакмюс отправился на юг Франции и дразнит своих подписчиков фотографиями с отдыха на вилле Пьера Кардена.

Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс показал дебютную мужскую коллекцию, завершил дела и отправился на отдых. Лето же.

На самом деле «отправился» — громко сказано. Дизайнер остался в родной Франции, погостил у бабушки, а сейчас роскошно проводит время на знаменитой вилле Пьера Кардена в местечке Теуль-сюр-Мер на Лазурном берегу.

Оттуда Жакмюс дразнит своих подписчиков захватывающими видами на море и футуристичными интерьерами, фиксируя буквально каждый свой шаг в ленте инстаграма.

Вилла была построена в конце 1980-х венгерским архитектором Антти Ловагом по заказу французского промышленника Пьера Бернара. Роскошный дворец сферической формы чем-то напоминает пещерные комплексы. Ловаг считал, что достичь гармонии с окружающим миром можно, только обратившись к истокам, — поэтому здание представляет собой сложную систему гротов, между которыми пролегают тоннели, и не имеет ни одного угла. Прямых линий Ловаг не признавал и называл агрессией против природы.

За сферическую форму поместье называют «Дворцом пузырей» (Palais Bulles). Пьер Бернар хотел сделать из него эксклюзивный отель с 10-ю гостиничными номерами, но не успел реализовать свою бизнес-идею: предприниматель скончался в 1991 году.

Виллу у наследников Бернара выкупил известный кутюрье Пьер Карден и сделал из нее частное владение. Дизайнер обожал все прогрессивное: в 1960-е и 1970-е он был олицетворением новаторства и на пару с Андрэ Куррежем ввел в моду мини-юбки, неоновые оттенки, металлизированные фактуры и футуристичные мотивы.

Общая площадь дома составляет 1200 квадратных метров. В нем 10 спален, несколько бассейнов, есть сады, искусственные водопады и собственный амфитеатр на 500 посадочных мест (оттуда открывется великолепный вид на Средиземное море). Каждая из комнат оформлена известными художниками — Жеромом Тиссераном, Дэниэлом Ю, Франсуа Шовеном и другими. Кровати всюду круглые — чтобы гость мог повернуться головой в совершенно любую сторону. Стены выкрашены в пастельные оттенки, полы устланы цветным мрамором.

В 1990-х и нулевых «Дворец пузырей» был местом проведения самых громких модных шоу и самых злачных вечеринок. Вилла и сейчас частенько принимает звездных гостей. В мае 2015 года Раф Симонс устроил здесь показ круизной коллекции Christian Dior, и это шоу без преувеличения можно назвать одним из самых красивых в истории моды.

Весной 2016 года после пятилетнего ремонта знаменитый «Дворец пузырей» выставили на продажу. Компания Christie's International Real Estate оценила почти в 200 миллионов евро. Собственник (Карден и пул его агентов) решили, что цена слишком скромная и подняли ее до 350 миллионов евро — так вилла стала одной из самых дорогих в Европе.

Купить «Дворец пузырей» до сих пор никто не решился, но ее можно арендовать под мероприятия или просто для отдыха. Суточная аренда составляет около 27 000 евро.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.5 (оценок:6)
Главное
Шесть реплик на подорожание бензина: «Иначе Африка ушла бы под воду»
Калинкина: «Когда наши крушили коллективы, в России просто убирали оттуда знаковых фигур»
Открытое письмо пресс-службе СК: «Вам было сложно снять трубку? Или было стыдно?»
«Надо было в ЕС идти». Реакция на слова Лукашенко о «варварски» ведущих себя россиянах
Латынина: «В России случился свой Крастер»
Миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY