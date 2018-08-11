«Надо было в ЕС идти». Реакция на слова Лукашенко о «варварски» ведущих себя россиянах

Глава государства упрекнул соседей в том, что они рассматривают Беларусь в качестве вассала.

– Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию, — заявил в пятницу Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы главы государства

Он также добавил, что «мы должны два-три года выдержать» и «они «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе».

На дискуссионной площадке talks.by сочувствия эти заявления у большинства пользователей не вызвали.

«Надо было в ЕС идти».

«Расхлебываемся за ведение торговли в одном направлении».

«Когда правительство принимало решение о вступлении в ЕАЭС, они наивно полагали, что раскроется бескрайний рынок РФ, не будет протекционизма на местечковом уровне и т.д. И цены на энергоносители будут одинаковые для субъектов хозяйствования РБ и РФ. Не тут то было! Путин переиграл».

«Я не халявщик, я партнер...»

«То есть он хочет, чтобы Россия и «Гомсельмаш» субсидировала и развивала?»

«Хватит уже побираться! Все в рот России смотрят 25 лет и под ее дудку пляшут!

От совка надо оторваться раз и навсегда, а с Россией процветания не будет!»

«В ответ на недружественную политику России по отношению к сельхозтехнике надо отменить ввозные пошлины с Запада на новые и подержанные авто».

«”Мы должны два-три года выдержать”. Я это слышу регулярно каждый год, давай что-то новое».

«Конечно, все вокруг виноваты – не можем же мы быть неэффективными менеджерами. А Россия, конечно, ни за что не должна была восстанавливать свой «Ростсельмаш» )))»

«Мне интересно, почему белорусский президент говорит претензиями не русским, а на каком-то полуразваленном заводе своей свите? Слова для темной толпы, а в Кремле риторика совсем другая?»

«Куда завел ты нас, Сусанин?»