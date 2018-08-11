«Надо было в ЕС идти». Реакция на слова Лукашенко о «варварски» ведущих себя россиянах

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Ольга Мазуренок, несмотря на кровотечение из носа, выиграла марафон чемпионата Европы. Фотофакт
МЗС Расеі: «Тэхнічныя нюансы» перашкаджаюць дамове зь Беларусьсю аб узаемным прызнаньні візаў
Миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу
Цены на курицу снова подскочили
В Беларуси одиннадцатый раз за год подорожал бензин
«Белнефтехим» ответил на острые вопросы по стоимости бензина: с 2024 года у нас будут мировые цены
Сколько зарабатывают белорусские YouTube-блогеры?
ОМОН спас девушку от самоубийства на Зыбицкой
Лукашенко – молодой матери: «Сколько деток? Один? Почти и не мама»
Гуренко рассказал, какие максимальные зарплаты в минском «Динамо»
В США сотрудник авиакомпании угнал и разбил пассажирский самолет
На газету «Новы час» подали в суд за статьи о ресторане около Куропат
«Они с распальцовкой приехали». Лукашенко порадовался победе над «главным детищем «Газпрома»
Прадстаўляліся суседзямі, адключалі тэлефоны. Як сьледчыя затрымлівалі журналістаў TUT.BY
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как в Гомеле перекрыли улицы: Лукашенко ехал на «Майбахе»
Дракохруст: Лукашенко обиделся, была сделана глупость
«И это не 1937 год — это 2018. Время настоящее. Беларусь»
Цитата дня. «Нас еще Бог бережет за счет этой «диктатуры» и авторитаризма»
Злой Кобяков против доброго Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Наблюдение недели: «Если черта и существует, то искать ее надо в другом месте»
Шрайбман: Три версии, кому и зачем понадобилось «дело БЕЛТА»
Байнет: «Не хочет народец за зарплату в 300 рублей идти работать»
Саакашвили: Путин матерится при лидерах СНГ, Медведев – полное ничтожество
«Почему-то не вижу среди обвиняемых офицерского состава». Светлана Коржич выступила в суде
Невядомыя факты пра Ларысу Геніюш
Что просила у Лукашенко директор БЕЛТА во время последней встречи президента с госСМИ
Зиссер серьезно ответил Зимовскому
Политолог: Обыски в редакциях — предупреждение всем белорусам
До чего докатилась средняя школа и как её спасать
Комлик— суду: «Мне даже фальсифицировали тещу!»
Латынина: «Это надо уметь: так много делать гадостей и так мало извлекать пользы для России»
«СБ» обнародовала «прослушку» телефонов задержанных журналисток TUT.BY
На TUT.BY и в БелаПАНе – обыски. Редакторов и журналистов задержали
Что матери должны были ответить Лукашенко на его просьбу рожать 3-4 ребенка
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фанаты «Зенита» захватили Минск: дым, взрывы и ОМОН в стороне
«Пусик» на минском «Динамо»
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Сара едет. На Бали!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
11.08.2018
Салiдарнасць
«Надо было в ЕС идти». Реакция на слова Лукашенко о «варварски» ведущих себя россиянах

Глава государства упрекнул соседей в том, что они рассматривают Беларусь в качестве вассала.

– Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию, — заявил в пятницу Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы главы государства

Он также добавил, что «мы должны два-три года выдержать» и «они «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе».

На дискуссионной площадке talks.by сочувствия эти заявления у большинства пользователей не вызвали.

«Надо было в ЕС идти».

«Расхлебываемся за ведение торговли в одном направлении».

«Когда правительство принимало решение о вступлении в ЕАЭС, они наивно полагали, что раскроется бескрайний рынок РФ, не будет протекционизма на местечковом уровне и т.д. И цены на энергоносители будут одинаковые для субъектов хозяйствования РБ и РФ. Не тут то было! Путин переиграл».

«Я не халявщик, я партнер...»

«То есть он хочет, чтобы Россия и «Гомсельмаш» субсидировала и развивала?»

«Хватит уже побираться! Все в рот России смотрят 25 лет и под ее дудку пляшут!

От совка надо оторваться раз и навсегда, а с Россией процветания не будет!»

«В ответ на недружественную политику России по отношению к сельхозтехнике надо отменить ввозные пошлины с Запада на новые и подержанные авто».

«Мы должны два-три года выдержать. Я это слышу регулярно каждый год, давай что-то новое».

«Конечно, все вокруг виноваты – не можем же мы быть неэффективными менеджерами. А Россия, конечно, ни за что не должна была восстанавливать свой «Ростсельмаш» )))»

«Мне интересно, почему белорусский президент говорит претензиями не русским, а на каком-то полуразваленном заводе своей свите? Слова для темной толпы, а в Кремле риторика совсем другая?»

«Куда завел ты нас, Сусанин?»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:85)
Главное
Шесть реплик на подорожание бензина: «Иначе Африка ушла бы под воду»
Калинкина: «Когда наши крушили коллективы, в России просто убирали оттуда знаковых фигур»
Открытое письмо пресс-службе СК: «Вам было сложно снять трубку? Или было стыдно?»
«Надо было в ЕС идти». Реакция на слова Лукашенко о «варварски» ведущих себя россиянах
Латынина: «В России случился свой Крастер»
Миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY