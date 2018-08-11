Поротников: «Церковная жизнь превратилась в поле битвы идеологий государств»

В Украине готовятся отметить 1030-ю годовщину крещения Руси. В этом году событие может стать не просто юбилейным, но и историческим. В Киеве надеются, что Константинопольский патриархат подтвердит право соседней страны на создание собственной, самостоятельной поместной православной церкви.

В Украине, где регулярно посещают церковь больше половины населения, фактор церковной политики является частью общенациональной политической повестки дня уже почти 30 лет. А сейчас его важность возросла еще более в связи с войной. И независимость церкви стала вопросом национальной безопасности.

Признание самостоятельности украинского православия ставит под вопрос лидерство Москвы в православном мире. Россия больше не сможет претендовать на монополию на историческое наследие Киевской Руси, центральным элементом которого является факт принятия христианства восточного обряда в 988 году. Это выбивает ряд опор из-под современной российской пропаганды. То, что Киев был крещен во времена, когда Москвы еще и не существовало, — уже важный элемент украинского национального самосознания.

В Украине все громче звучат голоса тех, кто стремится закрепить украинскую монополию на историческое наследие Киевской Руси, оставив России возможность вести свою историю от улуса Золотой Орды, который получил самостоятельность в 1480 году. В связи с чем о тысячелетии российской государственности не приходится вести и речи. И возникает вопрос: который «брат» тут старше? Вопрос важнейший уже для русского национального самосознания.

Как видим, церковная жизнь превратилась в поле битвы смыслов и идеологий двух стран.

Провозглашение независимой поместной украинской церкви означает, что у России резко снижаются возможности по использованию церковных организаций для сбора информации о ситуации в Украине. В Киеве бытует мнение, что российские спецслужбы активно используют клириков для сбора сведений различного характера и ведения скрытой и открытой пророссийской пропаганды.

Что в условиях фактической войны не может не раздражать украинские власти. Кроме того, церковные организации выступают рычагом влияния на уровень общественной напряженности в Украине. Поэтому фактор независимой православной церкви в Киеве рассматривают как необходимый элемент укрепления украинской государственности.

Русская православная церковь, лишившись своих украинских «владений», теряет статус крупнейшей в православном мире по числу приходов. А помимо статуса, и ряд доходов, которые генерируются церковным имуществом в Украине. Взять ту же Киево-Печерскую лавру.

Признание права на независимость украинского православия от Москвы повлечет усиление тенденций на отделение от РПЦ и в других странах. В первую очередь — в Молдове, где русское православие борется с румынским. А это означает обострение и без того не радужных российско-румынских отношений при одновременном укреплении отношений между Украиной и Румынией.

Для Беларуси, где воцерковленными являются порядка 6% населения, вопрос организации религиозной иерархии первостепенным никогда не был. Статусу РПЦ в Беларуси ничто не угрожает. Причем — при любой власти, даже самой проевропейской и демократической. Хотя бы по той причине, что православная церковь у нас — это часть государственного аппарата. Причем далеко не самая влиятельная часть. Которая в последние годы еще более теряет свое значение, превращаясь в «часть части» — элемент идеологической вертикали государства.

Меня, как человека сугубо светского, такое положение дел решительно устраивает. По крайней мере, Белорусский экзархат в сегодняшнем своем состоянии не станет инструментом опасной дестабилизации ситуации в стране. И еще большее укрепление контроля государства над православной церковью можно было бы приветствовать.

Но изобретательности российских спецслужб и политтехнологов стоит поучиться. На минувшей неделе я был на востоке Могилевской области в районах, граничащих с Россией. И с удивлением и интересом узнал, что там продвижением идей «русского мира» и антизападной пропагандой заняты некоторые протестантские конгрегации. Они получают из России литературу соответствующего содержания, где под миссионерской и религиозной формой скрыты те самые идеи, которые регулярно льются на головы телезрителей с экранов российских ток-шоу.

Это тем более удивительно, что те же США являются родиной этих самых протестантских церквей, которые ныне активно подключились к изобличению бездуховности Запада и высокой духовности России.

В условиях гибридной войны с церковных амвонов могут дать «залп» похлеще «Авроры». В Украине это поняли и прочувствовали на собственном опыте. Белорусам же стоит анализировать опыт соседей и внимательно отслеживать то, что происходит в своей стране.