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Экономика
11.08.2018
kp.by
Сколько зарабатывают белорусские YouTube-блогеры?

Молодые ребята и целые семьи получают солидные суммы за рассказы о своей жизни.

Фото: Инстаграм Влада Бумаги

- Мне - 22, и я хозяин этой тачки! – недавно похвастался в самый известный белорусский блогер в новом видео. Напомним, Влад Бумага купил себе Ford Mustang.

В ролике Влад не называет модель и стоимость автомобиля, но подчеркивает, что мог бы за эти деньги купить себе новенький Mercedes или BMW.Однако мы рассмотрели, что Бумага пробрел себе Ford Mustang шестого поколения. Такие выпускались с 2014 до 2017 года. Цена - от 30 до 40 тысяч долларов (в зависимости от года и состояния).

Блогер подчеркивает, что он не хвастается, но горд, что смог в 22 года заработать на дорогой «Мустанг», которых в Минске не так много. А это значит, что все, кто увидит этот автомобиль, поймут: за рулем Влад Бумага.

Влад заезжает в свой район в Минске (Серебрянка), где хвастается покупкой перед одноклассниками и мальчишками, гоняющими на стадионе в футбол. А потом устраивает спонтанную встречу с фанатами.

- Парень без перспектив смог добиться успеха. Сейчас у меня классная, яркая жизнь, - объясняет Влад в видео.

А ведь и правда! На канал блогера в YouTube подписано больше 3 миллионов человек. В Инстаграме – 966 тысяч. Влад Бумага занимает первую строчку среди YouTube-блогеров Беларуси. И знаете, что он делает? Рассказывает о своей жизни! Также снимает пародии на популярные песни, может провести ночь в батутном центре или купить машину за монеты. За год его аудитория выросла в два раза. Бумага обошел даже LaGGeRа (Андрей Шавель). 21-летний лидчанин на протяжении 5 лет занимал строчку лидера среди белорусских блогеров - на своем канале он делает обзоры игры Minecraft. Еще год назад у него было 1,9 миллиона подписчиков, а сегодня, по информации американского аналитического сервиса SocialBlade, всего 617 тысяч. Сам блогер скрыл грустные цифры от подписчиков. И сейчас LaGGeR только на 6-м месте по популярности.

«Комсомолка» составила топ-5 белорусских YouTube-блогеров, которые не просто развлекаются в интернете, но и зарабатывают. В этом нам помог русскоязычный сервис аналитики YouTube-каналов SeeZisLabи вышеупомянутый SocialBlade. Оба сервиса показывают примерные доходы блогеров в случае, если бы они заключили партнерский контракт с видеохостинговым сайтом.

Влад Бумага (А4) - 3,014 млн. подписчиков

Оценочный доход за месяц:

$ 1 800 (SeeZisLab)

$ 3 800 - 400 (SocialBlade)

Приятный Ильдар - 1,944 млн. подписчиков

Ильдар Хабибуллин на YouTube уже 5 лет. Парень живет в Минске. В своем блоге он делает обзоры популярных шоу, рассуждает об актуальном и рассказывает о себе.

Оценочный доход за месяц:

$ 5600 (SeeZisLab)

$ 3000 - 47 200 (SocialBlade)

«Семейка Z» - 1,1 млн. подписчиков

Многодетная семья из-под Минска рассказывает о своих буднях и о противоречиях поколений. За последний год канал «Семейка Z» увеличил количество подписчиков в два раза.

Оценочный доход за месяц:

$ 18 000 (SeeZisLab)

$ 2100 - 34 100 (SocialBlade)

MasyaKa Grand - 899 тыс. подписчиков

Минчанин Саша Мувер ведет блог об игре в Minecraft уже 6 лет. Но за год он потерял 30 тысяч подписчиков.

Оценочный доход за месяц:

$ 153 (SeeZisLab)

$ 70 - 1100 (SocialBlade)

Дима Ермузевич - 742 тыс. подписчиков

Молодой парень из Гомеля сейчас учится в Минске. Дима изучает режиссуру и актерское мастерство. Он был одним из первых белорусских блогеров, кто начал рассказывать просто о своей жизни. Его канал существует с 2011 года и число подписчиков все время растет.

Оценочный доход за месяц:

$ 296,6 (SeeZisLab)

$ 209 - 3300 (SocialBlade)

 
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