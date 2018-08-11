ОМОН спас девушку от самоубийства на Зыбицкой

Утром в субботу на крыше одного из зданий на улице Зыбицкой заметили девушку, которая намеревалась спрыгнуть – вроде бы из-за конфликта в семье.

Осуществить намерения ей помешали сотрудники ОМОН. Пока двое «обходными путями» пытались незаметно пробраться на крышу, третий снизу отвлекал внимание девушки.

– Как только милиционерам удалось попасть на крышу, они выстроили с ней диалог, благодаря чему приблизились и увели ее на безопасное расстояние от парапета, – сообщает сайт минской милиции.