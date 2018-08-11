Лукашенко – молодой матери: «Сколько деток? Один? Почти и не мама»

Телеканал «Беларусь-1» показал сцену общения работницы «Гомсельмаша» с главой государства.

Работница «от имени всех мам» поблагодарила Александра Лукашенко за реконструкцию Гомельской областной детской клинической больницы.

— Сколько деток? – поинтересовался у нее Лукашенко.

— Один.

— Почти и не мама.

— Будем стараться, – засмеялась девушка.

— Если нужна помощь – обращайтесь, – добавил глава государства, чем вызвал хохот у работников «Гомсельмаша».

Лукашенко добавил, что нужно рожать не одного, а троих детей.

Что матери должны были ответить Лукашенко на его просьбу рожать 3-4 ребенка