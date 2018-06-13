Главный кардиолог Беларуси о том, как люди сами себя загоняют в жизнеопасную аритмию

От сердечно-сосудистых заболеваний в Беларуси умирает около 58% человек.

Эта причина у нас лидирует в структуре смертности. Порой достаточно здорового образа жизни, чтобы сократить риски. Об этом журналистам рассказал Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология», главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси.

По его словам, структура кардиологических заболеваний в Беларуси со временем будет меняться и увеличится количество людей с сердечной недостаточностью.

— Мы можем спасать людей от инфаркта миокарда, аритмий, при остром коронарном синдроме, при кардиомиопатиях, и естественным результатом этого дела будет увеличение продолжительности жизни и количества пациентов с сердечной недостаточностью. Финальная стадия оказания помощи больным с сердечной недостаточностью — трансплантация, — сказал он.

Александр Мрочек напомнил, что в Беларуси провели 293 пересадки сердца. Есть пациент, которому в РНПЦ «Кардиология» пересадили комплекс «сердце-легкие». Это была уникальная операция, пациент жив, воспитывает детей.

Он отметил, что хоть высокие технологии и влияют на заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, есть факторы риска, которые зависят от самого человека и от которых нужно избавится. В первую очередь речь идет о курении.

— Мы одна из самых курящих наций в мире. Меньше всего курят в Австралии. Там мощная государственная программа борьбы с зависимостью от табака. А у нас только среди женщин за последние пять лет количество курящих увеличилось в три раза и составляет 14%. Мужчин курит 46−52% — это по разным данным.

Для онкологов и кардиологов курение — самый главный и опасный фактор риска. Он быстро приводит к атеросклерозу — и в итоге нужно применять высокие технологии со всеми затратами. Ведь надо понимать насколько дешевле обходится система популяционной профилактики по отношению к затратам страны в сфере высоких технологий.

Александр Мрочек отметил, что табачное лобби бывает сложно побороть. И привел пример: в Австралии в сто раз выше стоимость пачки сигарет, чем в Беларуси

Кардиолог обратил внимание, что мы сегодня плохо контролируем внезапную кардиальную смерть, и 20% людей умирают от болезней системы кровообращения на улице, когда они упали и больше не встали. И если бы кто-то рядом владел навыками первой помощи, то, возможно, человека можно было спасти.

— Это очень серьезный вопрос — вовремя прийти и оказать помощь. В некоторых странах, таких как США, в любом здании, где находится более тысячи человек, обязательно будет дефибриллятор (прибор для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма). А у нас это же СНИПы изменить надо, это же надо заставить наших архитекторов все это планировать, чтобы ни один концертный зал не был без встроенного, как кнопка пожара, дефибриллятора.

При этом надо же дефибриллятором еще владеть. Надо, чтобы те, кто бывает часто на публике, обладали навыками первичной помощи. Например, киоскер, который торгует в городе газетами. Надо общество ко всему этому готовить. Я не говорю, что это так просто, но надо формировать общественное мнение, — отметил он.

Собеседник говорит, что болезни системы кровообращения могут настигнуть человека в любом возрасте. В молодости могут встречаться инфаркты, но атеросклероз — достаточно редкое явление. У молодых к инфаркту миокарда приводит кокаиновая наркомания.

— Я в своей практики видел двух 16-летних человек, у которых был трансмуральный инфаркт миокарда. Причины — непрерывное курение в течение суток и хорошее застолье, — вспоминает он.

Алкоголь в больших дозах может спровоцировать инсульт и внезапную смерть.

— Когда анализируешь данные судебно-медицинского вскрытия по внезапной смерти, там будет стоять диагноз «болезнь системы кровообращения», а когда посмотришь, какой уровень алкоголя у пациентов, то там 5−7 промилле. Люди сами себя загнали в жизнеопасную аритмию и острый коронарный синдром, гипертонический криз.

Напомним, что в 2016 году 32,5 тысячи белорусов перенесли инсульт. Из них примерно 30% — это люди трудоспособного возраста.