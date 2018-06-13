Минские айтишники похитили с банковских карт иностранцев более 400 тысяч долларов

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела о кардинге.

Следователями была получена информация о причастности трех минчан к противоправным действиям, заключавшихся в неправомерном завладении реквизитами чужих банковских платежных карт и последующем их использовании в корыстных целях. Фигуранты задержаны, сообщает СК.

Установлено, что 39-летний минчанин организовал группу, в состав которой также входили 40-летний и 35-летний жители столицы, и иные неустановленные лица.

С марта 2009 года по декабрь 2016 года они - с использованием компьютерной техники, реквизитов чужих банковских платежных карточек и интернет-ресурсов - совершили хищение денежных средств на сумму выше 400 тысяч долларов.

По данным следствия, в интернет-магазины, зарегистрированные преимущественно на территории стран Западной Европы и США, предоставлялись реквизиты чужих банковских карт в качестве средства платежа за товар либо услугу. Товары направлялись в адрес подставных лиц, которые, будучи введенными в заблуждение участниками организованной группы, осуществляли его реализацию.

Вырученные средства направлялись на счета в банках и платежных системах, подконтрольные обвиняемым. В последующем деньги обналичивались на территории Беларуси и распределялись между участниками организованной группы.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: семь квартир и три автомобиля общей стоимостью 990 тысяч рублей, денежные средства в размере более 58 тысяч рублей.

Их действия квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.

Материалы в отношении неустановленных участников организованной группы выделены в отдельное производство.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.