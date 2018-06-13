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Общество
13.06.2018
Валерий Томилин
Как инвалиды войны боролись против советской власти

В рамках проекта «СССР: как это было на самом деле» рассказываем о тех, кто не боялся говорить правду в «стране советов».

Поток инвалидов с фронта начался в 1941-м и не заканчивался вплоть до конца 1945-го. Эти люди потеряли здоровье на войне против нацистской Германии, но советское руководство не очень-то ждало их. В СССР был один герой и победитель – Товарищ Сталин.

Как отмечает в своей работе «Оперативная работа территориальных органов НКГБ среди инвалидов войны» А.И. Вольхин, калеки активно боролись против бесправного положения, в котором оказались. Они не боялись говорить правду о том, что видели на войне и своем отношении к советской власти.

Наиболее активно инвалиды выступали против колхозов:

«В Молотовской области инвалид войны К. призывал колхозников выступить с организованным протестом против коллективных форм труда. В Шарыповском районе Краснодарского края инвалид М., работавший председателем колхоза, по агентурным данным, преднамеренно задерживал выполнение планов хлебопоставок государству, а в среде колхозников вел антисоветскую агитацию, направленную на развал колхоза. В сентябре 1944 года М. в присутствии группы колхозников говорил:

«После этой войны наступит хорошая жизнь, из ссылки вернутся кулаки, которые потребуют свои дома и имущество, отобранные у них ранее. Поэтому сейчас нужно больше нажимать на свое хозяйство и личные огороды, а то сколько ни работай, все пойдет государству, и мы опять зиму будем сидеть голодными». М. был арестован»

В одном из сел Республики Коми бывший майор организовал «Союз инвалидов войны». Они собирались на квартирах, обсуждали политику, а потом начали агитировать против советской власти и за роспуск колхозов.

В Чувашии чекисты ликвидировали группу, которую возглавили инвалиды войны. В марте 1944-го они публично обвинили правление колхоза в неэффективном управлении и перегибах. Реакции не последовало и члены группы созвали «вече» в родном селе, на котором самостоятельно переизбрали руководство колхоза, а сопротивлявшимся местным коммунистам угрожали расстрелом.

Ещё вчерашние фронтовики-инвалиды совершали акты террора и насилия против советских активистов. В Красноуфимском районе Свердловской области в 1944 инвалидом войны был убит председатель колхоза. В одном из сел Башкирии инвалиды войны организованно воровали хлеб и готовились убить председателя, чтобы не вывозить хлеб государству. В Коверинском районе Рязанской области группой инвалидов войны, занимавшейся кражей колхозной собственности, расстрелян председатель колхоза. В Орловской области бывший фронтовик хотел зарезать местного секретаря сельсовета за то, что тот обманом выслал его брата на фронт.

В июле 1944-го в Ейске большая группа инвалидов избила и разогнала местную милицию. Собравшаяся толпа угрожала разгромить горисполком, если власть не решит продовольственный вопрос.

Также инвалиды активно подавали жалобы в советские учреждения. Многие старались добиться наказания халатных работников, которые «забывали» выплачивать им пенсии, выдавать квартиры и талоны на питание и одежду, пишет всвоейстатьеИ. Мухмадиев.

Так в стране вечно побеждавшего, но так и не победившего социализма относились к победителям фашизма…

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