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Общество
13.06.2018
Салiдарнасць
Глас народа: «Пьют не меньше. Просто стали меньше покупать магазинного»

По данным ВОЗ за 2016-й, белорусы оказались на 27 месте по употреблению спиртного в мире. Как отреагировал Байнет.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь оказалась на 27-м месте в мире по употреблению спиртного на душу населения в возрасте от 15 лет.

Речь идет о данных за 2016-й, по статистике ВОЗ в том году на душу данной категорию граждан припадало 11,2 литра чистого спирта. Первая тройка самых пьющих стран выглядит следующим образом: Молдова — 15,2 л, Литва — 15 л, Чехия — 14,4 литра. Россия в данном списке занимает 16 место (11,7), Польша—18-е (11,6), Украина не попала в тридцатку самых пьющих стран мира (8,6 л).

Таким образом, Беларусь па данным ВОЗ с 2010 по 2016-й переместилась в списке самых пьющих стран с 1 на 27 место.

Следует отметить, что данные национальной статистики отличаются от расчетов ВОЗ. Разница заключается в том, что в Беларуси учитывают объем продаж спиртного, распределенный между всеми категориями населения. ВОЗ учитывает количество выпитого на душу населения, начиная с 15 лет.

Новость о кардинальной сдаче позиций в рейтинге ВОЗ пользователи Байнета встретили с недоверием. Участники обсуждения на дискуссионной площадке talks.by размышляют о возможных причинах произошедшего:

«Я в это не верю. Боярышник сейчас хлещут все. Раньше только бомжи, а сейчас…»

«Пить меньше не стали. Вот покупать — да. Стали намного меньше покупать магазинного».

«То, что в Беларуси много пьют, знают все: демократии нет, свобод маловато, частная инициатива подавлена, уровень жизни низкий, перспективы страны и граждан туманны, опять же – декрет о тунеядтве. Белорусы ищут забвения в бутылке – образ, не противоречащий привычной логике».

Есть среди участников дискуссии и те, кто просто радуется озвученным цифрам, правда, не без троллинга:

«Отличная новость! Нужно за это выпить!»

От отравление алкоголем в Беларуси в этом году умерли 600 человек. Только 50 пили суррогаты

 
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