«Витебск» догнал минское «Динамо»

Накануне чемпионата мира по футболу страсти начинают закипать и в белорусском первенстве.

Минское «Динамо» сократило отрыв от борисовского БАТЭ до минимума. В свою очередь, по пяткам столичного клуба тоже топчутся конкуренты.

11 и 12 июня состоялся ряд матчей 11-го тура.

Смолевичи – Городея – 2:0 (Луцевич, 63, Васьков, 65)

После победы над БАТЭ «сахарные» проиграли дебютанту высшей лиги.

Луч – Неман – 1:2 (Джигеро, 57 – Якимов, 18, Мукам, 81)

Гродненчане уже в двух очках от минского «Динамо».

Слуцк – Днепр – 5:0 (Шикавка, 7, Хотов, 9, Кибук, 70, Трубило, 72, Бобко, 74)

Главный тренер могилевчан Вячеслав Левчук подал в отставку.

Минск – Ислочь – 0:1 (Холодинский, 54)

Второй тур подряд победу районной команде приносит точный удар Александра Холодинского.

Витебск – Торпедо – 2:0 (Вергейчик, 15, Теверов, 90+3)

Хозяева, одержав победу над столичными автозаводцами, сравнялись по набранным очкам с минским «Динамо».

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1. БАТЭ – 25 (после 10 матчей)

2. Динамо Мн – 23 (10)

3. Витебск – 23 (11)

4. Неман – 21 (11)

5. Слуцк – 18 (11)

6. Шахтер – 18 (10)

7. Торпедо-БелАЗ – 15 (10)

8. Ислочь – 15 (11)

9. Динамо Бр – 12 (10)

10. Смолевичи – 10 (11)

11. Днепр – 10 (11)

12. Луч – 9 (11)

13. Торпедо – 7 (11)

14.Минск – 7 (11)

15. Гомель – 7 (10)

16. Городея – 7 (11)

11-й тур завершится 13 мая тремя интригующими противостояними:

Шахтер – Торпедо-БелАЗ

БАТЭ – Гомель (первый матч борисовчан под руководством Алексея Баги)

Динамо Бр – Динамо Мн