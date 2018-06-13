«Витебск» догнал минское «Динамо»

Накануне чемпионата мира по футболу страсти начинают закипать и в белорусском первенстве.
Минское «Динамо» сократило отрыв от борисовского БАТЭ до минимума. В свою очередь, по пяткам столичного клуба тоже топчутся конкуренты.
11 и 12 июня состоялся ряд матчей 11-го тура.
Смолевичи – Городея – 2:0 (Луцевич, 63, Васьков, 65)
После победы над БАТЭ «сахарные» проиграли дебютанту высшей лиги.
Луч – Неман – 1:2 (Джигеро, 57 – Якимов, 18, Мукам, 81)
Гродненчане уже в двух очках от минского «Динамо».
Слуцк – Днепр – 5:0 (Шикавка, 7, Хотов, 9, Кибук, 70, Трубило, 72, Бобко, 74)
Главный тренер могилевчан Вячеслав Левчук подал в отставку.
Минск – Ислочь – 0:1 (Холодинский, 54)
Второй тур подряд победу районной команде приносит точный удар Александра Холодинского.
Витебск – Торпедо – 2:0 (Вергейчик, 15, Теверов, 90+3)
Хозяева, одержав победу над столичными автозаводцами, сравнялись по набранным очкам с минским «Динамо».
Турнирная таблица на данный момент выглядит так:
1. БАТЭ – 25 (после 10 матчей)
2. Динамо Мн – 23 (10)
3. Витебск – 23 (11)
4. Неман – 21 (11)
5. Слуцк – 18 (11)
6. Шахтер – 18 (10)
7. Торпедо-БелАЗ – 15 (10)
8. Ислочь – 15 (11)
9. Динамо Бр – 12 (10)
10. Смолевичи – 10 (11)
11. Днепр – 10 (11)
12. Луч – 9 (11)
13. Торпедо – 7 (11)
14.Минск – 7 (11)
15. Гомель – 7 (10)
16. Городея – 7 (11)
11-й тур завершится 13 мая тремя интригующими противостояними:
Шахтер – Торпедо-БелАЗ
БАТЭ – Гомель (первый матч борисовчан под руководством Алексея Баги)
Динамо Бр – Динамо Мн