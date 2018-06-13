.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Главный кардиолог Беларуси о том, как люди сами себя загоняют в жизнеопасную аритмию
Минские айтишники похитили с банковских карт иностранцев более 400 тысяч долларов
Троицкий: «Нам очень повезло — мрак рассеялся, всё впереди! А у вас, дорогие молодые люди путинской России?»
По фону легко понять, в какой стране сейчас Месси. Фотофакт
«Витебск» догнал минское «Динамо»
Обложка дня. Как Путин забивает
Сухо и жарко. Дожди ожидаются лишь в отдельных районах
Сколько белорусы переплачивают за импортные лекарства
Задержали защитника Куропат режиссера Алексея Туровича
От отравление алкоголем в Беларуси в этом году умерли 600 человек. Только 50 пили суррогаты
В Минске мотоциклист вернул водителю окурок, который тот выбросил в окно. Видеофакт
Алексіевіч дапамагла шматдзетнай сям’і з Гомля, якой пагражала пастаноўка на ўлік праз хворага сабаку
Из-за цен на топливо и монополистов. Владельцы частных заправок грозят увольнениями
Портал Relax.by удалил хвалебную статью о ресторане в Куропатах
Карикатура дня: «Смертельный номер» Дональда и Кима
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Три посыла от Лукашенко, которые наверняка удивили участников ШОС и самих белорусов
«Меня всю трясёт!» Мать погибшего в армии Артёма Бастюка прочла дело сына
Белорус, ставший дальнобойщиком в США: «Здесь нет особой касты — чиновников»
Ганапольский: «В Беларуси понимают, что Лукашенко как Трамп»
Бегущие охранники Ким Чен Ына — кто они?

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Ганапольский: «В Беларуси понимают, что Лукашенко как Трамп»
Генсек БАТЭ: «Вы не представляете себе, сколько людей пришло, взяло кашу и ушло назад в лес»
Класковский: «У Кремля нет сильных механизмов, чтобы поставить во главе Беларуси другую фигуру»
Как дачи во времена СССР ссорили и объединяли белорусов
Интервью с «киллером»: «Поел супчика и поехал убивать Бабченко»
Чему Лукашенко мог бы поучиться у Путина
Телеграмма Гитлеру: что Сталин писал за полтора года до войны
Николай Лукашенко в президентском ряду на саммите ШОС. Панорамный видеофакт
«Следующий кабак в Тростенце?» Страницу владельца ресторана в Куропатах засыпали комментариями
Фото для сравнения. На диваны в VIP-помещение стадиона «Динамо» потратили почти 190 тысяч долларов
Чем еще известен Борис Сурис, российско-израильский бизнесмен, вложивший средства в ресторан в Куропатах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Подписи Трампа и Ким Чен Ына
Сицилийцы троллят Путина
«Политзаключенные – позор России»
Клубничные «короли» в сезон спят по четыре часа: «Короли во Дворце живут»
Як журналiст вячэраў у рэстаране каля Курапатаў
Солнечное гало в Белоозерске
К посольству России в Гааге принесли 298 пустых стульев в память жертв рейса MH17
Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
13.06.2018
Михаил Миронович
«Витебск» догнал минское «Динамо»

Накануне чемпионата мира по футболу страсти начинают закипать и в белорусском первенстве.

Минское «Динамо» сократило отрыв от борисовского БАТЭ до минимума. В свою очередь, по пяткам столичного клуба тоже топчутся конкуренты.

11 и 12 июня состоялся ряд матчей 11-го тура.

Смолевичи – Городея – 2:0 (Луцевич, 63, Васьков, 65)

После победы над БАТЭ «сахарные» проиграли дебютанту высшей лиги.

Луч – Неман – 1:2 (Джигеро, 57 – Якимов, 18, Мукам, 81)

Гродненчане уже в двух очках от минского «Динамо».

Слуцк – Днепр – 5:0 (Шикавка, 7, Хотов, 9, Кибук, 70, Трубило, 72, Бобко, 74)

Главный тренер могилевчан Вячеслав Левчук подал в отставку.

Минск – Ислочь – 0:1 (Холодинский, 54)

Второй тур подряд победу районной команде приносит точный удар Александра Холодинского.

Витебск – Торпедо – 2:0 (Вергейчик, 15, Теверов, 90+3)

Хозяева, одержав победу над столичными автозаводцами, сравнялись по набранным очкам с минским «Динамо».

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1. БАТЭ – 25 (после 10 матчей)

2. Динамо Мн – 23 (10)

3. Витебск – 23 (11)

4. Неман – 21 (11)

5. Слуцк – 18 (11)

6. Шахтер – 18 (10)

7. Торпедо-БелАЗ – 15 (10)

8. Ислочь – 15 (11)

9. Динамо Бр – 12 (10)

10. Смолевичи – 10 (11)

11. Днепр – 10 (11)

12. Луч – 9 (11)

13. Торпедо – 7 (11)

14.Минск – 7 (11)

15. Гомель – 7 (10)

16. Городея – 7 (11)

11-й тур завершится 13 мая тремя интригующими противостояними:

Шахтер – Торпедо-БелАЗ

БАТЭ – Гомель (первый матч борисовчан под руководством Алексея Баги)

Динамо Бр – Динамо Мн

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
«Кто же тут даст выставляться художнику, который Лукашенко тачку навоза привез?»
Алексіевіч пра Курапаты: «Гэтыя «шуневічы» пачуваюцца абсалютна беспакарана»
Обсуждая встречу Трампа с Ким Чен Ыном, белорусы вспомнили о Лукашенко
Лия Ахеджакова о ресторане в Куропатах: «Боже, они сошли с ума?! Это мерзость!»
Совет дня: «Опубликуйте эти 69 тысяч вакансий! Или не надо вводить людей в заблуждение»
Слепаков высмеял сборную России по футболу. Кадыров ответил


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY