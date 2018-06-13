Сухо и жарко. Дожди ожидаются лишь в отдельных районах

Прогноз погоды на ближайшие дни.

13 июня погоду ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +20..+26°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

14 июня в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди, днем грозы. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем от +19°С по северо-востоку до +27°С по югу страны.

15 июня преимущественно без осадков, лишь в крайних юго-западных районах страны возможны кратковременные дожди, днем грозы. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +21..+28°С.