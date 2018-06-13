Сколько белорусы переплачивают за импортные лекарства

От самых дешевых до самых дорогих – как выглядят цены на лекарства в Беларуси по сравнению с соседними странами.

Больше 130 импортных лекарств подешевели – сообщает представитель Минздава. Более чем на 1000 медикаментов установлены ограничения на максимальные цены для продажи в аптеках.

− В первую очередь это касается случаев, когда поступали жалобы пациентов о том, что препараты стоят дороже в нашей стране по сравнению с соседней Россией, − рассказала журналистам начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмила Реутская.

Ведомство регулярно проводит мониторинг цен на лекарства в отечественных аптеках, после чего принимает меры по сдерживанию роста стоимости лекарств. Но, как видно из составленной нами таблицы, это не всегда гарантируют белорусам более выгодные цены, чем гражданам соседних стран. В начале года руководство отрасли сообщало о снижении стоимости 117 медпрепаратов.

Для сдерживания роста цен на лекарства в феврале этого года Минздрав, фармацевтические компании и другие игроки рынка подписали специальный меморандум.

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