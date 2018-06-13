Слепаков высмеял сборную России по футболу. Кадыров ответил

Комик Семен Слепаков написал песню к чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

По сюжету в качестве экстренной меры по исправлению ситуации главным тренером сборной России назначают нынешнего руководителя Чечни:

Рамзан, Рамзан, Рамзан нас приведет к призам.

Рамзан, Рамзан, Рамзан — твердый как пармезан.

Не верит мужским слезам, служит примером сам.

Нужен нашим тормозам Рамзан, Рамзан, Рамзан.

Впрочем, по версии Слепакова, даже Кадыров не справляется с российскими футболистами, которые терпят поражение.

Этот ролик за короткое время набрал на ютюбе более трех с половиной миллионов просмотров, причем понравился подавляющему большинству пользователей. Но не всем.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил РИА Новости:

— В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки. Изъянов на самом деле много, я думаю, что ему надо было все-таки выражаться более литературным языком, без пошлостей. Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?

Министр употребил следующие эпитеты в отношении песни: «нарочито и пошло, гадко, низкопробно». Умаров сказал, что Слепакову следует извиниться перед сборной и Кадыровым.

Сам глава Чечни предпочел ответить комику в рифму. В стихотворении, которое опубликовал Кадыров, есть, например, такие строки:

И чётко ложится в ответе строфа:

В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждёшь ты в сибирском селе.

А завершает Рамзан отклик так:

Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всём поддержу!

Кадыров заявил, что верит в сборную и желает ей победы на чемпионате мира по футболу. Ну-ну.

Слепаков: «Путинофилом быть, в целом, прекрасно – сытно, комфортно и безопасно»