Задержали защитника Куропат режиссера Алексея Туровича

В Минске 12 июня сотрудники милиции задержали режиссера Алексея Туровича — одного из защитников Куропат.

Алексей Турович (слева) и другие защитники Куропат не пропускают авто. Фото: svaboda.org

Как сообщил Радые Свабода сообщил один из руководителей оргкомитета БХД Павел Северинец,Туровича задержали после завершения акции в защиту Куропат на улице Карбышева. Мужчину затащили в милицейскую машину и повезли в участок. Причину задержания милиционеры не объяснили.

Алексей Турович — автор фильма «Желтый песочек» по произведению Василя Быкова. Лента посвящена как раз расстрелам в Куропатах.