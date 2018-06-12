Обсуждая встречу Трампа с Ким Чен Ыном, белорусы вспомнили о Лукашенко

Новостью №1 во вторник стала встреча американского и северокорейского лидера.

Впервые за 70 лет взаимной вражды главы двух стран обсуждали с глазу на глаз, а затем в составе делегаций вопрос ядерного разоружения на Корейском полуострове в обмен на снятие санкций и предоставление гарантий безопасности Северной Кореи. За лидерами двух стран следили во всем мире и до последней минуты не верили, что это возможно.

Саммит, в который не верили

И все же под итоговым документом появились-таки подписи Трампа и Ким Чен Ына.

Белорусы тоже с интересом следили за мировыми событиями. На форумах и в соцсетях они активно обсуждали, что в итоге принесет эта встреча и по-разному оценивали действия обоих лидеров. При этом не забывая вспомнить и о своем политике.

В частности, они похвалили северокорейского лидера за выбор.

«Похоже, он умнее, потому что выбрал себе хорошего партнёра. Все страны, которым помогала Америка, стали развитыми и успешными. Все страны, которым помогала Россия, сидят в полной…», — отмечают комментаторы на сайте «Нашай Нівы».

Впрочем, некоторые предположили, что эта встреча мало что решает и в скором времени США и КНДР снова разорвут отношения.

«В Беларуси есть человек, который рэшыт проблемы с миром одним мановением руки», — успокаивают их комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Ну а третьи просто напомнили, что пока Трамп решает вопрос отмены санкций с Северной Кореи, в отношении Александра Лукашенко они как раз недавно были продлены:

«Похоже, Северная Корея нас обогнала...»