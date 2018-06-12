5 причин, по которым может понравиться секс по дружбе

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Задержали защитника Куропат режиссера Алексея Туровича
От отравление алкоголем в Беларуси в этом году умерли 600 человек. Только 50 пили суррогаты
В Минске мотоциклист вернул водителю окурок, который тот выбросил в окно. Видеофакт
Сьвятлана Алексіевіч дапамагла шматдзетнай сям’і з Гомля, якой пагражала пастаноўка на ўлік праз хворага сабаку
Из-за цен на топливо и монополистов. Владельцы частных заправок грозят увольнениями
Портал Relax.by удалил хвалебную статью о ресторане в Куропатах
Карикатура дня: «Смертельный номер» Дональда и Кима
В Минске судят чиновников за взятки деньгами, духами и коньяком
Отдаст ли Лукашенко лавры борца с коррупцией судьям
Представлены три варианта памятного знака в Куропатах
Подписи Трампа и Ким Чен Ына. Фотофакт
Как Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Сицилийцы троллят Путина. Фотофакт
Данные Нацбанка: белорусы продолжают массово сдавать валюту
Армения «сожалеет», что Беларусь продала оружие Азербайджану
Касманаўт Кавалёнак пра Курапаты: «Нельга, каб побач са сьвятым месцам былі гулянкі з голымі азадкамі»
Бегущие охранники Ким Чен Ына — кто они?
Адміністратарка рэстарана «Паедзем, паядзім»: «Гэта не народ»
«Хорошая прелюдия к миру»: Дональд показал Киму своего «Зверя»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Разговорчики в сети: «Вот куда белорусам можно будет на закупы ездить!»
Почему белорусская медицина напоминает чемодан без ручки
Ганапольский: «В Беларуси понимают, что Лукашенко как Трамп»
Кейт Аптон задала жару в пустыне
«Меня всю трясёт!» Мать погибшего в армии Артёма Бастюка прочла дело сына

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Николай Лукашенко в президентском ряду на саммите ШОС. Панорамный видеофакт
«Следующий кабак в Тростенце?» Страницу владельца ресторана в Куропатах засыпали комментариями
Почему норвежцам нравится работать бесплатно
Фото для сравнения. На диваны в VIP-помещение стадиона «Динамо» потратили почти 190 тысяч долларов
Чем еще известен Борис Сурис, российско-израильский бизнесмен, вложивший средства в ресторан в Куропатах
Да 1986 году на ЧАЭС было 5 аварый, якія ўлады СССР засакрэцілі
Романчук: «Вот несколько бюрократических забав, которыми бомбят уши легковерных белорусов»
Орехъ: «Что такое говядина? Дорогие мои, я понимаю, что не у всех есть ум»
Молодые белорусы: «Впервые побывали в Японии. Вместе с восхищением есть и разочарование»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Политзаключенные – позор России»
Клубничные «короли» в сезон спят по четыре часа: «Короли во Дворце живут»
Як журналiст вячэраў у рэстаране каля Курапатаў
Солнечное гало в Белоозерске
К посольству России в Гааге принесли 298 пустых стульев в память жертв рейса MH17
Дачи чиновников и силовиков под Минском: с электричеством, газом, водой
Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
Бурные объятия олигарха и певицы на «Белагро-2018»
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
12.06.2018
Марина Лосева, SNCMedia.ru
5 причин, по которым может понравиться секс по дружбе

Секс – отличная штука. Зачем портить его отношениями?

Тот, кто скажет вам, что секс по дружбе – это ужасно, просто никогда им не занимался. Ну или бука, который ко всему в жизни относится слишком серьезно. Я считаю, что нет ничего лучше секса по дружбе. И, как пел незабвенный Игорь Николаев, у меня на это 5 причин.

Я не теряю свободу

Свобода – самое дорогое, что есть у человека, я в этом совершенно уверена. Своей свободой я очень дорожу и не хочу, чтобы кто-то указывал мне, как жить, куда ехать, во сколько приходить домой и вот это все. Может быть, я лузер, но все мои попытки завести отношения заканчивались одним и тем же: посягательством на мою свободу.

Мне кажется, желание подчинить у мужчин в крови, поэтому они либо требуют, либо просят, либо умоляют – без разницы: это все равно выносит мозг. Нет, я не хочу идти на компромиссы и ехать с ним в Турцию при условии, что он поедет со мной в Индию. Я не хочу в Турцию – и точка. При всем при этом я здоровая женщина в самом рассвете сил: я хочу (и люблю) заниматься сексом.

Именно поэтому секс без обязательств – то, что мне нужно. Но менять половых партнеров в наше непростое время – скользкая тропа: все эти ЗППП, знаете ли... Поэтому я за секс с проверенным человеком, но по-прежнему без обязательств.

Никто никому ничего не должен

Я не должна стирать и убирать его квартиру, он не должен покупать мне бриллианты и оплачивать мои счета. Примерно в этом, кстати, в моем представлении заключается отличие друга от любовника. Если мы друзья, мы равны, поэтому я не жду от него подарков и прочих мимими. Мы просто занимаемся сексом. И нам хорошо – обоим.

Мы друг другу не надоедим

Никакой рутины, грязных тарелок и пылесосов. Никаких свиданий, потому что «надо», годовщин и прочийлабуды. Никаких обид из-за того, что я хочу провести выходные с подругами или задерживаюсь на работе. Все просто, прозрачно, по обоюдному согласию. Вместе нам весело и по кайфу, а вся эта философская ерунда про «а ты меня не разлюбил?» пусть остается для «серьезных отношений».

Мое сердце не будет разбито

Даже если завтра мой друг скажет мне, что это все, и продолжать наши секс-встречи мы не будем, я не умру от ревности и не наложу на себя руки. Возможно, я даже порадуюсь, если он встретит женщину, которой захочет покупать бриллианты: почему нет? Он отличный парень и великолепный любовник – ей крупно повезет.

Ну а я подружусь с кем-нибудь еще, потому что разбитого сердца не хочу даже ценой потенциальных бриллиантов: я слишком стара для этого дерьма.

У меня всегда есть поддержка

Да, в первую очередь, мы друзья. В этом случае секс играет вторичную роль. Мы знакомы много лет, мы хорошо друг друга знаем и полностью друг другу доверяем. Я знаю, что когда попадаю в беду, он приходит на помочь. Мы поддерживаем друг друга эмоционально и финансово, если есть такая необходимость.

При этом – повторюсь – не потому что «должен». Уверена, что даже если мы однажды перестанем заниматься сексом, мы все равно останемся друзьями. И это круто.

10 негласных правил в сексе

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:6)
Главное
Алексіевіч пра Курапаты: «Гэтыя «шуневічы» пачуваюцца абсалютна беспакарана»
Обсуждая встречу Трампа с Ким Чен Ыном, белорусы вспомнили о Лукашенко
Цифра дня: Сколько нужно выпить белорусу молока, чтобы не замечать Россию с её Россельхознадзорами
Лия Ахеджакова о ресторане в Куропатах: «Боже, они сошли с ума?! Это мерзость!»
Три посыла от Лукашенко, которые наверняка удивили участников ШОС и самих белорусов
Шендерович: «Это — про свободу, которую нельзя симулировать»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY