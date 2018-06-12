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12.06.2018
В Минске мотоциклист вернул водителю окурок, который тот выбросил в окно. Видеофакт

В Минске водитель легковушки выбросил на дорогу окурок, однако ехавший позади мотоциклист вернул его мужчине обратно.

Видео необычного инцидента опубликовала в своем Facebook Катерина Коврова, сообщает TUT.BY.

«Этот парень на красном мотоцикле сегодня мой Герой! Чистота в нашем городе начинается с нас! Свой мусор, свои бычки, господа, возите с собой!» — написала автор видео.

 
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