В Минске мотоциклист вернул водителю окурок, который тот выбросил в окно. Видеофакт

В Минске водитель легковушки выбросил на дорогу окурок, однако ехавший позади мотоциклист вернул его мужчине обратно.

Видео необычного инцидента опубликовала в своем Facebook Катерина Коврова, сообщает TUT.BY.

«Этот парень на красном мотоцикле сегодня мой Герой! Чистота в нашем городе начинается с нас! Свой мусор, свои бычки, господа, возите с собой!» — написала автор видео.