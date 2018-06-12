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Общество
12.06.2018
Лия Ахеджакова о ресторане в Куропатах: «Боже, они сошли с ума?! Это мерзость!»

Народная артистка России Лия Ахеджакова эмоционально отреагировала на новость об открытии ресторана неподалеку от места массовых расстрелов.

В интервью «Радыё Свабодзе» актриса заявила, что знает о Куропатах как месте массовых расстрелов, однако новостью об открытии ресторана была поражена.

«Боже, они сошли с ума? Кто эти люди? Они бы еще туалет открыли на таком месте! Креста на них нет! «Креста нет» — не в том смысле, что не верят, а что это мерзость. Лишь бы только деньги вложить, чтобы бизнес развивался. А совесть же должна быть хоть какая-то?

Надо же помнить, что есть и люди граничных поступков, и их точно сожгут! Обязательно найдется кто-то, кто не будет долго уговаривать, говорить о совести, сожгут и все.

Но я бы все же призвала к совести. Там, где расстреливали невинных людей, ставить ресторан, туалет, баню, прачечную — позорно!»

Портал Relax.by удалил хвалебную статью о ресторане в Куропатах

 
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